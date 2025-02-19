Однако, Ryzen 9 9900X3D продемонстрировал схожие результаты с Ryzen 9 7900X3D в многопоточных испытаниях

AMD пока не делится дополнительной информацией о процессорах Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D. На данный момент нет данных о ценах и сроках выхода, но недавний список на Geekbench указывает на то, что релиз может состояться в ближайшее время. Оба камня были протестированы на системе с материнской платой X670E, оснащённой 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 MT/s.

Ryzen 9 9950X3D продемонстрировал результаты 3363 и 20465 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Для сравнения, Ryzen 9 7950X3D показал результат 3002 и 18551 баллов в тех же испытаниях. Это соответствует приросту примерно 12% в одноядерном и 10% в многоядерном тестах. При анализе Ryzen 9 9900X3D, его результаты составили 3274 и 19227 баллов, что делает его на 7% быстрее Ryzen 9 7900X3D в одноядерном тесте, а в многоядерном — показали схожие результаты. Безусловно, это основано на одном тестировании, проведённом на предварительной модели процессора, и ситуация будет лишь улучшаться с поступлением процессоров в магазины.

Если говорить о чистой производительности, Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D демонстрируют схожий прирост, аналогичный другим компонентам Zen 5. Кроме того, значительное улучшение будет заметно в играх, где активируется 3D V-cache этих процессоров. Хотя это ещё не официально подтверждено, оба процессора, вероятно, будут использовать обратную архитектуру CCD, как у модели 9800X3D, что предоставит пользователям возможность разгона. Обычно компоненты Ryzen 9 считаются наиболее производительными в своём сегменте, поэтому они могут показывать лучший потенциал для разгона по сравнению с аналогами Ryzen 7.