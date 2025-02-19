В синтетических тестах чип оказался слабее, чем Kirin 9020

Накануне компания Huawei представила на мировом рынке свой новый складной смартфон Mate XT за 3500 евро, а также устройства FreeArc и MatePad Pro с экраном 13,2 дюйма. Последний из них оснащён новым процессором Kirin T92, о котором наконец появилось больше информации.

Huawei ранее в своих спецификациях сообщила лишь о 8-ядерной архитектуре SoC, но более подробные сведения о его производительности и тактовой частоте были озвучены во время презентации в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Как и ожидалось, Kirin T92 базируется на чипсетной архитектуре 1+3+4, с одним мощным ядром Taishan с максимальной частотой до 2,50 ГГц, тремя средними ядрами Taishan с частотой до 2,15 ГГц и четырьмя малыми ядрами ARM Cortex-A510, работающими на частоте до 1,53 ГГц. Благодаря технологии одновременной многопоточности (SMT) процессоры Taishan, обладая восемью ядрами, способными обрабатывать двенадцать потоков.

В качестве графического ускорителя используется Maleoon 920, который также присутствует в Kirin 9020, используемом в устройствах Mate 70 и Mate X6.

По результатам тестирования в Geekbench 6.4 процессор Kirin T92 демонстрирует 1175 баллов в одноядерном режиме и 4017 баллов в многоядерном. Устройство Mate X6 достигло даже более впечатляющих результатов: 1586 и 4849 баллов соответственно в Geekbench. Таким образом, Kirin T92 является лишь незначительной модификацией его предшественников и не предлагает заметного увеличения производительности. Характеристики предполагают, что производительность сопоставима с Huawei Mate X6.