Всего в этих регионах насчитывается свыше 500 салонов

GameStop недавно сообщила о своих планах продать бизнес в Канаде и Франции. Если эти намерения осуществятся, то количество магазинов компании за пределами США может уменьшиться еще больше, учитывая, что за последние месяцы GameStop уже закрыла множество своих торговых точек по всему миру.

Будучи крупнейшим розничным продавцом видеоигр в Америке, она является и одним из старейших, существуя с 1980 года. Переход отрасли на цифровые платформы и нестабильные времена во время и после COVID-19 оказали значительное негативное влияние на компанию, а недавние отчёты предсказывают мрачное будущее.

Теперь GameStop окончательно подтвердила свои планы по продаже операций в Канаде и Франции, где, по информации, к февралю 2024 года насчитывалось 332 и 203 магазина соответственно. На данный момент GameStop располагает магазинами в США, Канаде, Франции, Австралии, Италии и Новой Зеландии, и если компания решит продать свои салоны в этих двух странах, это существенно уменьшит её международное присутствие. Тем не менее, данное решение не является окончательным, поскольку пока нет согласованного покупателя, и руководство может изменить своё мнение. Если GameStop действительно уйдет с этих рынков, это будет очередным шагом в соответствии с недавними тенденциями, ведь в прошлом году компания покинула Германию, а ранее также приостановила работу в Ирландии.

По свежим данным, даже в Соединённых Штатах, где большинство филиалов GameStop, компания не избежала волны закрытий физических магазинов. В январе GameStop без объявления прекратила работу нескольких своих точек. В стране по-прежнему открыты более 2000 магазинов, однако, неизвестно, как долго они смогут оставаться в действии.