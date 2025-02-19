Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
GameStop продаёт свои магазины в Канаде и Франции
Всего в этих регионах насчитывается свыше 500 салонов

GameStop недавно сообщила о своих планах продать бизнес в Канаде и Франции. Если эти намерения осуществятся, то количество магазинов компании за пределами США может уменьшиться еще больше, учитывая, что за последние месяцы GameStop уже закрыла множество своих торговых точек по всему миру.

Будучи крупнейшим розничным продавцом видеоигр в Америке, она является и одним из старейших, существуя с 1980 года. Переход отрасли на цифровые платформы и нестабильные времена во время и после COVID-19 оказали значительное негативное влияние на компанию, а недавние отчёты предсказывают мрачное будущее.

Теперь GameStop окончательно подтвердила свои планы по продаже операций в Канаде и Франции, где, по информации, к февралю 2024 года насчитывалось 332 и 203 магазина соответственно. На данный момент GameStop располагает магазинами в США, Канаде, Франции, Австралии, Италии и Новой Зеландии, и если компания решит продать свои салоны в этих двух странах, это существенно уменьшит её международное присутствие. Тем не менее, данное решение не является окончательным, поскольку пока нет согласованного покупателя, и руководство может изменить своё мнение. Если GameStop действительно уйдет с этих рынков, это будет очередным шагом в соответствии с недавними тенденциями, ведь в прошлом году компания покинула Германию, а ранее также приостановила работу в Ирландии.

По свежим данным, даже в Соединённых Штатах, где большинство филиалов GameStop, компания не избежала волны закрытий физических магазинов. В январе GameStop без объявления прекратила работу нескольких своих точек. В стране по-прежнему открыты более 2000 магазинов, однако, неизвестно, как долго они смогут оставаться в действии.

#сша #франция #видеоигры #канада #gamestop
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США создана композитная металлическая пена, устойчивая к баллистическим ударам, огню и радиации
7
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
5
В немецком городе Геретсрид начались масштабные испытания новой геотермальной технологии
1
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
+
Еще 8 смартфонов Samsung получат февральское обновление Android 2025
+
США и РФ создадут специальную группу по урегулированию украинского кризиса
1
В России планируют построить новую железную дорогу от Арктики до Китая
1
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
2
Intel готовит видеокарты поколения Celestial, которые будут производиться уже без помощи TSMC
1
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
3
Робот-гуманоид Tiangong теперь может ходить по лестнице и бегать со скоростью 12 км/ч
1
Самый тонкий складной смартфон Honor Magic V3 может получить преемника в мае или июне
1
Флагманы Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 станут тоньше и получат увеличенные дисплеи
+
Snapdragon 8 Elite обошел по производительности процессор Apple A18 Pro
1
Компания NVIDIA объявила о выпуске новой серии графических процессоров RTX 50
1
Для обучения Grok 3 понадобилось 200 000 процессоров Nvidia
+
Китайская компания разработала портативную консоль с E-ink дисплеем специально для текстовых игр
1
Видеокарта GeForce RTX 3050 6 GB успешно прошла проверку современными ААА-играми
12
Издательство Humble Games возобновило доступ к своим играм в российском сегменте Steam
1
Loongson анонсировала процессор 3B6600 – китайский аналог i7 12 поколения
2

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
22
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
11
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
64
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
9
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
239
Смартфон для мобильного гейминга в 2к25
3

Сейчас обсуждают

Принц Госплана
17:29
Лучше не надо!
Онлайн-кинотеатры России ведут переговоры с зарубежными студиями о возвращении
OgoGoLog
17:28
"Minuteman III" Эта та которая с 1970 года в шахте ржавела? Ок. "США испытали долетающую до России ядерную ракету" Если что Берингов пролив всего 100 км, а это прямая граница с США. Такие ракеты и у ...
MWM: Показатели боеготовности самолетов ВВС США непрерывно снижаются и дошли до антирекордов
Принц Госплана
17:26
Да? А кто бы мог подумать? Такие смешные - на полном серьезе изучают что то в "живые обоях" :) Нет там ничего, где не бывал персонаж - серверу симуляции ни к чему тратить свои ресурсы на это.
Пять регионов РФ намерены ввести контроль и выписку штрафов за отсутствие ОСАГО через камеры
Виталий Бубликов
17:25
Даты посланий действительно плавающие, но Песков официально подтвердил перенос, это факт, а не домыслы. Если Faridaily для тебя "грантососы", то как быть с РИА Новости, которые тоже сообщили о задержк...
В конгрессе США заявили, что первый раунд переговоров в Эр-Рияде остался за Россией
Анатолий Павлович
17:21
Геймер можно смотреть даже из-за одной сцены, под саунд свит дрим в перепевке Менсона. Уход из игры на пикапе! Это бомба!
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
Анатолий Павлович
17:20
Автор забыл один фильм, видимо не смотрел. Дракула 2000. Там еще совсем молодой Батлер
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
OgoGoLog
17:18
"рассказали Faridaily информированные источники" Ты даже не видишь, что копипастишь. Тут уже и будничные мантры в твой текст пошли. Из их описания "Все, что нужно знать о политике в России. Мы профес...
В конгрессе США заявили, что первый раунд переговоров в Эр-Рияде остался за Россией
Waramagedon
17:17
Да Боря там не один был.
Зеленский: ощущение, что Россия и США обсуждают «ультиматум», поставленный Москвой в начале конфликта
Waramagedon
17:16
Основной параметр это хохлы смотрели выставку вооружений РФ по телеку, где и показывали арабам герань 3
В России начато серийное производство ударного БПЛА «Герань-3» с реактивным двигателем — ГУР МО Украины
Куйбышев
17:15
Ну да, так и было. Живёт теперь известно кем. Кликуха у него теперь Поросячий хвост, масть защекан.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем