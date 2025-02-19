Среди них Москва, Свердловская и Волгоградская области, а также Казань и Калининград.

С 1 марта стартует проверка наличия полисов ОСАГО у водителей с использованием дорожных камер. Ранее сообщалось, что штрафы за это нарушение, основанные на данных с видеофиксаторов, начнут накладываться только в 2026 году. Однако пять регионов России уже выразили готовность внедрить систему штрафов гораздо раньше. Как отметил в интервью глава РСА Евгений Уфимцев на форуме по кибербезопасности в Екатеринбурге, среди этих регионов — Москва, Свердловская и Волгоградская области, а также Казань и Калининград.

Федеральный тестовый период, который может занять около года, объяснялся необходимостью проверить работоспособность системы и избежать ошибочных штрафов. Также необходимо дополнительное сертификационное оформление камер для специфического нарушения, как отсутствие полиса ОСАГО. Власти указанных регионов намерены ввести полноценные штрафы на своём уровне раньше, чем это произойдёт на федеральном уровне. По словам Евгения Уфимцева, потребуется время на сертификацию, но уже в текущем году в этих областях могут начать взимать штрафы за отсутствие ОСАГО. На уровне регионов будут приняты решения о частоте наложения штрафов на конкретных водителей в течение суток.

В Министерстве внутренних дел полагают, что на уровне страны сертификация комплексов автоматической фиксации нарушений не состоится до ноября. В ходе испытаний системы по всей России планируется ограничиться отправкой уведомлений правонарушителям. При этом, если ранее предполагалось, что камеры будут проверять наличие страховки у всего потока автомобилей, то теперь принято решение вернуться к первоначальной концепции, согласно которой проверка на ОСАГО будет лишь дополнительной «опцией» для водителей, нарушивших другие правила дорожного движения.

Евгений Уфимцев также подчеркнул, что продолжаются работы с Министерством цифрового развития по созданию уведомлений для автомобилистов о приближающемся окончании срока действия полисов через портал Госуслуг. О начале проектирования этого сервиса стало известно прошлой осенью, и его запуск может состояться уже в текущем году.