Новинка вышла на международный рынок. Ранее данное резюме продавалось только в Китае

MSI начала глобальные поставки своего новейшего 27-дюймового геймерского монитора MPG 272URX QD-OLED. Данная модель была показана с MPG 272QR QD-OLED X50 незадолго до выставки CES 2025. Спустя несколько недель компания начала продажи MPG 272URX в Китае, установив такую же цену, как и на MPG 271QRX, которая в настоящее время составляет около 750 долларов.

MPG 272URX имеет несколько улучшений в сравнении с предшественником, включая переход с разрешения 1440p на 4K. Это привело к увеличению плотности пикселей, которая теперь составляет 166 PPI, тогда как у MPG 271QRX этот показатель равен 110 PPI. Помимо этого, новый монитор способен запитывать подключенное оборудование, по типу ноутбуков и мини-ПК, мощностью до 98 Вт, в то время как MPG 272QRX имел максимальную выходную мощность 90 Вт. Одним из наиболее заметных обновлений является внедрение DisplayPort 2.1 UHBR20, который способен обеспечивать несжатые 4K-изображения при частоте 240 Гц. Это актуально в связке с видеокартами Nvidia GeForce RTX 50.

Монитор MPG 272URX получил достаточно высокую цену в Европе и Соединённых Штатах Америки по сравнению с MPG 271QRX, который был представлен менее года назад и стоил 1000 евро и 800 долларов соответственно. Стоимость новинки составляет 1200 евро для европейских стран и 1100 доллара для США.