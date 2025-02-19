Инсайдеры из Redmi раскрыли подробности о сроках обновлений безопасности своих новых смартфонов.

В прошлом месяце компания Redmi представила серию Redmi Note 14 для мировых рынков после её релиза в Китае и Индии. Однако, производитель не сообщил, как долго будет осуществляться программная поддержка моделей Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 5G. Теперь ресурс GSMArena информирует о том, что Redmi предоставила информацию о будущем обновлении программного обеспечения для этих двух смартфонов.

Ссылаясь на анонимные источники в компании, издание отметило, что глобальная версия Redmi Note 14 4G, поставляющаяся с Android 14, получит четыре обновления операционной системы — до Android 18 и шесть лет обновлений безопасности, продолжая поддержку до 2031 года. Это значительное улучшение по сравнению с тремя обновлениями ОС и четырьмя годами обновлений безопасности у предшественника Redmi Note 13 4G.

Интересно, что Redmi Note 14 5G получит более ограниченную поддержку. Как указывает источник, для этой модели предусмотрено всего два обновления операционной системы Android и четыре года обновлений безопасности. Для моделей pro, таких как Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro+ 5G, ожидаются три обновления ОС и четыре года обновлений безопасности.

Тем не менее, линейка Redmi Note 14 все еще уступает конкурентам, например Samsung Galaxy A16 5G, обещает шесть обновлений ОС вместе с шестилетней поддержкой безопасности.