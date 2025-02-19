Компании акцентируют внимание на чипах DDR5 и HBM.

В прошлом году Samsung остановила выпуск памяти DDR3 в связи с падением спроса. В то время как другие крупные производители также почти прекратили производство этой памяти, DDR4 ожидает аналогичная судьба. После более чем десяти лет господства на рынке для потребительских устройств, DDR4 подходит к концу своего жизненного цикла.

Память DDR5 показала хорошие результаты после своего появления на массовом рынке и, несмотря на то что доля DDR4 остаётся значительной, ожидается, что поставки этого типа памяти существенно сократятся во второй половине 2025 года. Согласно информации от DigiTimes, из-за уменьшения спроса и прибыли в сегментах DDR4 и DDR3 DRAM, такие ведущие производители, как Samsung, Micron и SK Hynix, могут полностью прекратить производство этих типов памяти.

Это произошло из-за увеличения потребностей в памяти HBM и DDR5, которая востребована как на потребительском, так и на серверном рынках. Крупные производители памяти сосредоточили свои усилия на разработке и предоставлении высококачественных чипов DRAM, переключив внимание на DDR5 и HBM, в то время как DDR3 и DDR4 остались в ведении менее крупных компаний.

Что касается уровня спроса и предложения на DDR4 и DDR3, то они остаются актуальными, поскольку многие пользователи всё ещё используют устройства с одним из этих типов памяти. Китайские компании, такие как CXMT, стремятся увеличить свои позиции на глобальном рынке, расширяя производство DDR4 и одновременно акцентируя внимание на DDR5.

В то же время тайваньские производители памяти, включая Nanya Technology и Winbond, могут восполнить пробел в поставках, который возникнет на рынке DDR3/DDR4. Как прогнозируется, крупные игроки в индустрии памяти прекратят производство DDR3 и DDR4 в середине года, что может привести к временным трудностям в поставках. Однако, растущий интерес к искусственному интеллекту и облачным вычислениям подталкивает их к наращиванию производства высокоскоростных чипов памяти, таких как HBM, в больших объёмах.