Это будет многоэтапный переговорный процесс, и стороны решили создать специальные команды для дальнейшего урегулирования украинского вопроса

Уже скоро Российская федерация и соединённые Штаты определят своих представителей для проведения консультаций по завершению боевых действий на Украине. Информацию об этом раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Этот шаг станет стартом в ходе разрешения конфликта. Дипломат рассказал, что Штаты назовут своего представителя, после чего Россия также обозначит своего. Вслед за назначением представителей стороны приступят к консультациям.

«Нужно в ближайшее время начать процесс по украинскому урегулированию», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее Государственный департамент США также отметил, что стороны назначат «высокопоставленные команды» для переговоров по Украине. Представитель Госдепа считает, что стороны сделали «важный шаг вперёд» в поиске мирного решения.

По словам Юрия Ушакова, переговоры были «серьёзными» и охватили широкий круг вопросов. Он также отметил, что в обсуждениях по экономическим темам может принять участие глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Основная цель предстоящих консультаций — достижение долгосрочного и устойчивого решения, которое будет приемлемо для всех сторон конфликта. Как подчеркнул представитель Госдепа США, разрешение конфликта должно быть не только эффективным, но и справедливым.

Однако, несмотря на оптимистичные заявления, путь к миру остаётся сложным и многоэтапным. Назначение представителей — это лишь первый шаг, за которым последуют многочисленные переговоры. Обе стороны выражают готовность к диалогу, но их позиции по ключевым вопросам остаются далёкими друг от друга. Назначение представителей для консультаций по Украине может стать новым этапом в этом процессе. Однако, успех переговоров будет зависеть от готовности сторон идти на уступки и находить общие точки соприкосновения. Переговоры в Саудовской Аравии показали, что обе стороны готовы к диалогу, хотя их позиции остаются далёкими от компромисса.

Удастся ли найти общий язык и достичь устойчивого решения, покажет время. Однако, уже сейчас ясно, что путь к миру потребует немало времени, тем более на фоне заявлений администрации Зеленского. Киев отрицает возможность достижения каких-либо договорённостей без участия на переговорах Украины. Зеленский накануне заявил, что прошедшая встреча никак не повлияет на боевые действия.

В ближайшие недели внимание международного сообщества будет приковано к назначению представителей и началу консультаций. От их результатов во многом зависит будущее не только Украины, но и всей системы международных отношений.