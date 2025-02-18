Разработкой занимается «Конструкторское бюро 7», предлагая автомобиль за семь миллионов рублей

В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности зарегистрирована патентная заявка на внешний вид родстера. При этом название модели не указывается, однако, по эскизам, прикреплённым к заявке, становится ясно, что речь идет о проекте СN3500 от подмосковной компании «Конструкторское бюро 7», также известное как Bureau Seven. Ранее сообщалось, что цена базовой версии спорткара составит семь миллионов рублей.

На представленных эскизах спорткар изображён без внутреннего оснащения, крыши и антикрыла, которые разработчики собираются предложить в качестве опции. Тем не менее, CN3500 можно легко узнать благодаря его характерным плавным формам передней части, крупным аэродинамическим элементам на боковых панелях и массивному диффузору в задней части.

Разработчики намерены укомплектовать базовую версию спорткара атмосферным 3,5-литровым двигателем от Toyota мощностью 350 лошадей, но в дальнейшем планируется расширение моторной линейки с добавлением гибридной установки, обладающей отдачей в 527 сил. Эта опция потребует дополнительной платы в размере 4 миллионов рублей. В настоящее время бюро принимает предварительные заказы, и на 2025 год осталось лишь семь доступных автомобилей. Информация о начале серийного производства спорткаров пока не предоставлена.

В ноябре прошлого года были опубликованы патентные изображения другой возможной новинки российского производства. Госкорпорация «Росатом» получила права на уникальный дизайн кроссовера, который может появиться на рынке под брендом Voyt, принадлежащим данной корпорации.