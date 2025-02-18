Ставка на данный момент превышает 10 тысяч долларов, и в розыгрыше участвуют только фанаты из США

Благодаря совместной инициативе Bethesda Game Studios и организации Make-A-Wish, у фанатов появился шанс стать одним из NPC-персонажей The Elder Scrolls VI. Сейчас проходит аукцион, победитель которого сможет поработать с разработчиками Bethesda над созданием уникального персонажа, который появится в The Elder Scrolls VI.

The Elder Scrolls — одна из самых популярных фэнтезийных RPG-франшиз, известная своими огромными открытыми мирами, глубокими сюжетами и атмосферой. Теперь у пользователей есть шанс не просто играть, а стать частью этого мира. Победитель аукциона сможет лично участвовать в создании своего персонажа, который будет добавлен в игру.

Однако, эта возможность доступна не всем. В настоящий момент ставка на аукционе составляет 10 500 долларов, и она продолжает расти. Для сравнения, 17 февраля ставка была на уровне 7100 долларов. Точная дата окончания аукциона не объявлена, и участники узнают об этом только после подачи заявки. Кроме того, участие доступно только для резидентов США, что делает эту возможность еще более эксклюзивной.

Это не первый случай, когда фанаты The Elder Scrolls становятся частью игры. В ноябре 2018 года поклонники франшизы обратились к Bethesda с просьбой добавить в игру Ширли Карри, бабушку, которая стала известной благодаря своим видео на YouTube, где она играет в Skyrim. Bethesda откликнулась на просьбу сообщества и отсканировала Ширли, чтобы добавить ее в The Elder Scrolls VI в качестве NPC. А пока моддеры уже добавили ее в Skyrim, сделав её частью игрового мира.

The Elder Scrolls VI была анонсирована еще на E3 2018, когда Bethesda хотела подчеркнуть свою приверженность однопользовательским играм после выхода Fallout 76. Однако, разработка игры началась только после запуска Starfield в августе 2023 года. Ожидается, что релиз The Elder Scrolls VI состоится не раньше конца 2027 или 2028 года.