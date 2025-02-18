Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Разработчик The Elder Scrolls VI проводит аукцион, победитель которого будет добавлен в игре как NPC
Ставка на данный момент превышает 10 тысяч долларов, и в розыгрыше участвуют только фанаты из США

Благодаря совместной инициативе Bethesda Game Studios и организации Make-A-Wish, у фанатов появился шанс стать одним из NPC-персонажей The Elder Scrolls VI. Сейчас проходит аукцион, победитель которого сможет поработать с разработчиками Bethesda над созданием уникального персонажа, который появится в The Elder Scrolls VI.

The Elder Scrolls — одна из самых популярных фэнтезийных RPG-франшиз, известная своими огромными открытыми мирами, глубокими сюжетами и атмосферой. Теперь у пользователей есть шанс не просто играть, а стать частью этого мира. Победитель аукциона сможет лично участвовать в создании своего персонажа, который будет добавлен в игру.

Однако, эта возможность доступна не всем. В настоящий момент ставка на аукционе составляет 10 500 долларов, и она продолжает расти. Для сравнения, 17 февраля ставка была на уровне 7100 долларов. Точная дата окончания аукциона не объявлена, и участники узнают об этом только после подачи заявки. Кроме того, участие доступно только для резидентов США, что делает эту возможность еще более эксклюзивной.

Это не первый случай, когда фанаты The Elder Scrolls становятся частью игры. В ноябре 2018 года поклонники франшизы обратились к Bethesda с просьбой добавить в игру Ширли Карри, бабушку, которая стала известной благодаря своим видео на YouTube, где она играет в Skyrim. Bethesda откликнулась на просьбу сообщества и отсканировала Ширли, чтобы добавить ее в The Elder Scrolls VI в качестве NPC. А пока моддеры уже добавили ее в Skyrim, сделав её частью игрового мира.

The Elder Scrolls VI была анонсирована еще на E3 2018, когда Bethesda хотела подчеркнуть свою приверженность однопользовательским играм после выхода Fallout 76. Однако, разработка игры началась только после запуска Starfield в августе 2023 года. Ожидается, что релиз The Elder Scrolls VI состоится не раньше конца 2027 или 2028 года.

#гейминг #видеоигры #bethesda #the elder scrolls vi #npc
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
14
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
1
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
12
В США хотят создать гиперзвуковые ракеты для массового производства
+
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
+
Разработчики учтут результаты эксперимента игрока в обновлении Kingdom Come Deliverance 2
+
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
2
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
+
Ученые нашли на Земле минерал Кармелтазит, который тверже алмаза
2
Химики из США разработали устройство, превращающее CO2 в топливо с помощью солнечного света
3
Уолтц указал на необходимость компенсации США за оказанную военную помощь Украине
+
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
9
В немецком городе Геретсрид начались масштабные испытания новой геотермальной технологии
+
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
2
Власти Японии оставляют за собой право временной национализации предприятий по выпуску чипов
+
Два крупных магазина подтвердили повышение цен на ASUS RTX 5070 Ti PRIME
+
Рынок видеокарт реагирует на сложную доступность высококлассных видеокарт Nvidia
+
Suzuki выпускает свой первый электрический скутер под названием e-Address
+

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
4
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
37
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
1
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
439
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
4
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
14
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
18:16
Но ведь эксклюзив сейчас меньше и меньше. Есть даже консоли, которые выпускают из принципа. Atari например, все игры с нее есть на ПК
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Маэстро
18:15
какая печаль, для них ))))) а Шешан вчера рвался, угрожал, пока полностью не порвался на молекулы )))
В Эр-Рияде начались переговоры США и России
Nvidia&Intel Hater
18:13
забанен трусонюшка.вместе с шешуном и берей
В Эр-Рияде начались переговоры США и России
Маэстро
18:12
это сколько на четверть ляма можно дилдаков купить на украине?
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
Nvidia&Intel Hater
18:12
Зная неуемную жадность Трампа -больше
Глава РФПИ сообщил о значительных убытках американских компаний из-за ухода с российского рынка
Маэстро
18:10
три биг дик, тебе не хватает, что бы заполнить твои дырки
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
DiLouk
18:10
А цены на игры в 8к рублей для консолей вас не пугают?
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
unhurtable
18:09
Что ты не понял, что в 22ом пересел с 1155 на 1700 или что FHD монитор сменил на 4к только в 23ем? Это прямо замечательно кореллирует с "откладываю больше четверти ляма в месяц" и "китайское говно" -...
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
Маэстро
18:09
украинское, она только дилдак может купить
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
Nvidia&Intel Hater
18:08
В точку
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем