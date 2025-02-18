В компании считают, что это позволит увеличить жизненный цикл проекта

Хотя точная дата выхода GTA 6 до сих пор неизвестна, игроки уже активно обсуждают возможности моддинга в новой части. Если судить по опыту GTA 5, пользовательский контент сможет поддерживать интерес к игре еще долго после завершения однопользовательской кампании. По данным Digiday, Rockstar Games, возможно, планирует создать целую экосистему пользовательского контента. Издание сообщает, что компания уже связалась с популярными создателями контента из Fortnite и Roblox. Детали пока остаются в тайне.

В прошлом году в сети появились утечки, указывающие на то, что Rockstar обсуждала систему моддинга с FiveM — платформой, которая позволяет игрокам GTA 5 участвовать в ролевых играх на многопользовательских серверах с настраиваемыми мирами. В 2023 году Rockstar признала ценность этой сложной формы моддинга, приобретя создателей FiveM, Cfx.re.

Однако, несмотря на успех FiveM, который преобразил многопользовательский режим GTA 5, Rockstar не всегда поддерживала моддинг. Большинство модов запрещены в GTA Online, а установка модов для одиночной игры часто сопряжена с трудностями.

В последнее время поддерживаемый разработчиками моддинг становится всё более распространённым, как, например, в Hogwarts Legacy. Вместо необходимости загружать и извлекать файлы на ПК, многие игры теперь предлагают внутриигровые системы доставки контента. GTA 6 может извлечь выгоду из подобного подхода, и, судя по намерениям Rockstar, компания планирует выйти за рамки простого добавления транспортных средств и косметики.

Версия для ПК может выйти позже, а реализация модов на консолях остаётся сложной задачей. Таким образом, отсутствие пользовательского контента вряд ли отразится на успехе игры. Базовая игра обещает предложить обширный открытый мир и увлекательный сюжет.