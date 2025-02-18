Устройство имеет OLED-дисплеев с разрешением 4K и частоту обновления изображения 240 Гц

Монитор Asus ROG Swift OLED PG27UCDM, впервые представленный на выставке CES в январе, теперь доступен для предзаказа у нескольких розничных продавцов, включая Cyberport. Хотя точная дата поставки пока не названа, цена устройства уже известна — 1499 евро. Это делает 27-дюймовую модель значительно дороже, чем более крупный, но более старый ROG Swift OLED PG32UCDM, который можно приобрести за примерно 1099 евро на Amazon.

Новый монитор Asus ROG Swift OLED PG27UCDM выделяется тем, что это один из первых 27-дюймовых OLED-дисплеев с разрешением 4K. Благодаря плотности пикселей 166 PPI и использованию панели QD-OLED четвёртого поколения, изображение отличается невероятной чёткостью.

Этот монитор может похвастаться стандартной яркостью в 250 нит и максимальной яркостью HDR в 1000 нит. Цветовое пространство sRGB охватывается на 145%. Частота обновления составляет 240 Гц, а также поддерживается технология AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync. Кроме того, время отклика составляет всего 0,03 миллисекунды.

Одной из ключевых особенностей монитора является поддержка DisplayPort 2.1a с пропускной способностью 80 Гбит/с, что обеспечивает высокую производительность при работе с 4K-контентом. Также устройство оснащено двумя портами HDMI 2.1 и портом USB-C, который поддерживает зарядку подключённых ноутбуков мощностью до 90 Вт.

Для повышения удобства и энергоэффективности монитор оснащён датчиком присутствия. Он автоматически переводит устройство в режим ожидания, когда пользователь отходит, что помогает экономить электроэнергию и предотвращает выгорание OLED-панели.