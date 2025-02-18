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Zelikman
Economist: В Европе рассматривают возможность возобновления закупок российского газа
По мнению некоторых стран, это поможет восстановить экономику региона

В связи с возможным завершением боевых действий на Украине европейские государства рассматривают возвращение к закупкам газа России. Как сообщает The Economist, такой шаг способен оживить европейскую промышленность и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства, которые столкнулись с ростом цен на энергоносители после введения санкций против России.

Согласно расчётам аналитиков Goldman Sachs, окончание конфликта может привести к увеличению ВВП Европы на 0,5%. Основным фактором этого роста станет удешевление энергоресурсов, которые остаются ключевым элементом европейской экономики. Возобновление закупок российского газа, который традиционно был одним из основных источников энергии для Европы, может значительно снизить затраты на энергоснабжение.

Сторонники этой идеи утверждают, что возвращение к российскому газу не только улучшит экономическую ситуацию в Европе, но и может стать стимулом для России к участию в мирных переговорах. По их мнению, экономическое взаимодействие способно создать условия для диалога и соблюдения международных соглашений.

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году Европа резко сократила импорт российского газа, стремясь уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. Однако это привело к росту цен на энергоносители и создало дополнительные трудности для промышленности и населения. Несмотря на усилия по диверсификации источников энергии, включая увеличение импорта сжиженного природного газа и развитие возобновляемых источников, Европа продолжает сталкиваться с энергетическими проблемами.

Возобновление закупок российского газа пока ещё остаётся спорным вопросом. Многие страны ЕС выступают против такого шага, считая, что он может подорвать солидарность с Украиной и ослабить давление на Россию.

#россия #политика #европа #газ
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