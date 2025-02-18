Новая утечка также подтверждает дату выхода 6 марта

После выхода на рынок видеокарт Intel Arc B580 и флагманских моделей Nvidia GeForce RTX 5080 и RTX 5090, ожидается, что AMD вскоре представит свои новые видеокарты следующего поколения. Инсайдер @momomo_us обнаружил на Amazon в США несколько моделей Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT, что подтверждает скорый анонс этих устройств.

Хотя вскоре после обнаружения товары были удалены с платформы, в одной из записей указывалось, что продажи начнутся 6 марта. Эта информация совпадает с предыдущими слухами о сроках выхода новых видеокарт AMD. Согласно данным Amazon, модель XFX Swift OC Radeon RX 9070 с 16 ГБ графической памяти GDDR6 и тактовой частотой до 2700 МГц будет стоить 649,99 доллара. Это ставит видеокарту между моделями Nvidia GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti по цене и, вероятно, по производительности.

Самая доступная версия Radeon RX 9070 XT, также от XFX Swift OC с тремя вентиляторами, оценивается в 749,99 доллара. Эта модель достигает тактовой частоты до 2970 МГц, что делает её конкурентом Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Founders Edition. Для тех, кто готов потратить больше, AMD и её партнёры предлагают более мощные версии. Например, модель XFX Mercury AMD Radeon RX 9070 XT OC Magnetic Air Edition с тремя вентиляторами, RGB-подсветкой и 16 ГБ GDDR6 стоит 849,99 доллара. Её тактовая частота достигает 3100 МГц, что делает её одной из самых производительных в линейке.

Согласно предыдущим слухам, для таких высокопроизводительных версий Radeon RX 9070 XT может потребоваться блок питания мощностью до 900 Вт. Это подчеркивает, что новые видеокарты AMD ориентированы на энтузиастов и геймеров, готовых инвестировать в топовое железо.

Выход Radeon RX 9070 и RX 9070 XT усилит конкуренцию на рынке видеокарт, где уже представлены новинки от Intel и Nvidia. AMD традиционно предлагает более доступные решения по сравнению с Nvidia.