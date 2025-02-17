Украинские депутаты предлагают разрешить разработку своих месторождений КНР вместо США

Украинский лидер накануне заявил, что присутствие Китайской Народной Республики в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине вполне возможно. Пекин, по его мнению, может предоставить Киеву гарантии безопасности. Китай на самом деле проявляет заинтересованность в завершении боевых действий, но о каких гарантиях безопасности говорит Владимир Зеленский, не ясно.

«Участие Китая в переговорах по урегулированию на Украине не исключено, так как Пекин может предоставить гарантии безопасности», — сказал Зеленский. Он отметил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности была замечена активная заинтересованность Китая в вопросе завершения боестолкновений.

Народный депутат Украины Александр Бужанский предложил альтернативный подход: заключить с Китаем соглашение по разработке украинских месторождений с предоставлением гарантий безопасности. По его мнению, это даст возможность сравнить условия, предлагаемые Китаем, с американскими, и выбрать максимально выгодный вариант для Украины.

Участие Китая в переговорах по урегулированию конфликта в Украине может стать важным шагом на пути к миру, заявляют в украинской администрации. Китай, как одна из крупнейших мировых держав, обладает значительным влиянием и ресурсами. Однако, вопрос о гарантиях безопасности остаётся ключевым для Украины. Судя по всему, Киев начал искать других крупных игроков, которые бы выполнили все его требования. Однако, обеспечение гарантий безопасности большинству стран кажется нереализуемым в контексте Украины.

Зеленский подчеркнул, что открыт для диалога с любыми странами, которые готовы помочь в достижении целей Украины. При этом он отметил, что любые соглашения должны учитывать интересы её и обеспечивать безопасность.