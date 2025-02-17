Судя по всему, Киев может бойкотировать мирные инициативы Дональда Трампа

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет участия в переговорах по урегулированию конфликта, которые планируются в Саудовской Аравии, и не признает любые договоренности, достигнутые без её участия.

Он отметил, что в будущих переговорах существует двусторонний трек, и страны-участницы имеют право на такие обсуждения. Помимо этого он заверил, что уточнит детали и результаты этих переговоров у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Зеленский подтвердил, что его визит в Саудовскую Аравию планируется 18 февраля. Он подчеркнул, что этот визит не связан с переговорами между представителями Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации, которые также могут обсуждать вопросы, касающиеся Украины. Основной темой визита станет обсуждение снижения цен на нефть, что является важным вопросом для мировой экономики.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее в интервью Agence France-Presse (AFP) заявлял, что визит Зеленского в Эр-Рияд состоится 19 февраля. Он подчеркнул, что этот визит является официальным и готовился в течение длительного времени.

Киев настаивает на том, что любые обсуждения, связанные с территорией Украины или её интересами, должны проходить с непосредственным участием администрации Зеленского. Европейские страны при этом настаивают на продолжении боевых действий до тех пор, пока Киев не получит «сильную позицию».



