Компания должна была продавать их по рекомендованной цене, но выставила их на 20% дороже

Два крупных американских ритейлера подтвердили цены на ожидаемые видеокарты ASUS RTX 5070 Ti. Ранее сообщалось о раскрытии MicroCenter основных цен на карты от ASUS, Gigabyte и MSI. Однако, теперь BestBuy также подтвердил, что озвученные цены являются действительными.

ASUS представила свою модель RTX 5080 PRIME без разгона по рекомендованной розничной цене, и она стала темой первых обзоров. Это эмбарго на рецензии относится исключительно к моделям с рекомендованной розничной ценой.

ASUS удалось обойти систему. Она получила сертификат РРЦ с возможностью раннего раскрытия и смогла продавать видеокарты по завышенной цене, повысив их позднее. Некоторые рецензенты уже сообщили о планах публикации обзоров на RTX 5070 Ti PRIME 19 февраля. Тем не менее, можно заметить, что ожидается более высокая стоимость.

Хотя существует вероятность, что начальная розничная цена будет соблюдена, ASUS может снова установить повышенную цену позднее, вновь манипулируя системой. Если Nvidia не имеет возражений против этого, то такая практика противоречит принципам объявления РРЦ для видеокарт. Это создаёт путаницу для покупателей и ставит рецензентов в невыгодное положение. Их выводы могут существенно измениться, если станет известно, что карта фактически стоит гораздо дороже. В любом случае, это обновлённый ценовой список, основанный на данных из MicroCenter и BestBuy.