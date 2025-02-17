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Zelikman
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
Сообщается о моделях на базе чипсетов B850 и X870

Компания Gigabyte, один из ведущих производителей материнских плат, наконец-то готова представить свои новинки следующего поколения с разъёмами, расположенными на задней стороне платы. Эта технология, которая ранее была представлена в серии Stealth, но не достигла флагманских моделей X670, теперь получит развитие в рамках 800-й серии. Gigabyte готовит к выпуску две модели на базе чипсетов B850 и X870. Платы с чипсетом X870E пока не планируются, однако, сам факт появления таких решений уже можно считать значительным шагом вперед.

Хотя точный дизайн новых материнских плат пока не раскрыт, ожидается, что он будет во многом напоминать другие модели последнего поколения. Большинство плат будут оснащены крупными крышками, которые скрывают слоты M.2 и область чипсета. Главной особенностью новинок станет расположение всех разъёмов, включая питание, USB и управление вентиляторами, на задней стороне платы. Это решение позволяет создавать более аккуратные и эстетичные сборки, избегая необходимости использования дополнительных кабелей или удлинителей.

Gigabyte анонсировала несколько моделей материнских плат на базе чипсетов B850 и X870. Среди них: B850 AORUS STEALTH ICE и X870 AORUS STEALTH ICE.

Одним из главных преимуществ нового дизайна является возможность создания более чистых и аккуратных сборок. Все кабели и разъёмы скрыты за платой, что не только улучшает внешний вид, но и упрощает процесс сборки. Кроме того, поддержка такого стандарта уже реализована во многих современных корпусах, что делает новые платы еще более привлекательными для пользователей. Однако, у этого решения есть и свои недостатки. Основным из них является цена. Например, модель X870 будет стоить дороже B650 Stealth, что может отпугнуть некоторых пользователей.

#материнские платы #gigabyte #железо #x870 #b850
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Nvidia&Intel Hater
17:06
Он защекан и хомик.Один из самых обоссываемых тут персонажей.Его не чмырил разве такой же чмырь и содомит шешун только.все остальные чмырили
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17:06
извини, это место занято тобой, у меня от твоего лизания зад блестит
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