Компании не дают возможности приобрести их отдельно, предлагая только сборки с данными адаптерами.

Согласно информации от MEGAsizeGPU, известного своими связями с партнёрами Nvidia и многочисленными утечками о видеокартах GeForce в прошлом, наблюдается значительное увеличение поставок графических процессоров GB202. По его словам, по крайней мере один из партнёров Nvidia уже получил большое количество чипов GB202.

Увеличение поставок GB202 можно было ожидать. Теперь Nvidia перераспределяет производственные мощности в пользу более прибыльных продуктов, и очевидно, что RTX 5090 — это именно то, что приносит доход в данный момент. Для «Зелёного гиганта» игровой сегмент остаётся относительно небольшим в сравнении с дата-центрами. Поэтому любые изменения в производстве будут небольшими с точки зрения общей прибыли компании. Скорее всего, Nvidia просто реагирует на растущий спрос на RTX 5090 и снижение интереса к Blackwell для дата-центров.

На данный момент поставки RTX 5090 отсутствуют, что создаёт огромные проблемы с перепродажей (скальпингом). Повышенные цены на видеокарты можно наблюдать даже в официальных магазинах AIB-партнёров. Однако, ритейлеры также вносят свой вклад в эту проблему. Некоторые из них искусственно ограничивают доступ к видеокартам, продавая их только в составе готовых ПК. Например, один из читателей поделился ссылкой на датский магазин Komplett, где, судя по данным, на складе находится 147 единиц RTX 5080. Однако, эти карты не продаются отдельно — их можно приобрести только в составе предварительно собранных компьютеров. Таким образом недобросовестные продавцы отгружают огромное количество дополнительных комплектующих вместе с новыми адаптерами Nvidia.

Такая ситуация вызывает недовольство среди пользователей, которые хотят приобрести видеокарты по разумным ценам, но сталкиваются с искусственными ограничениями и завышенными стоимостью. Остаётся надеяться, что в ближайшее время поставки нормализуются, а ритейлеры и партнёры Nvidia предпримут шаги для улучшения доступности своих продуктов.