Старшая версия Pad 7 Pro получит ценник около 529 евро

В 2024 году компания Xiaomi выпустила Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro в Китае. Судя по всему, она готовится запустить эти планшеты на международном рынке, и новая утечка уже сообщает, сколько они будут стоить в Европе при появлении в продаже.

Согласно информации от Billbil_kun из dealabs, стартовая цена для модели Xiaomi Pad 7 составит 429 евро. Однако, за эту сумму покупатели получат лишь самую простую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Если же нужно увеличить память до 256 ГБ, то за это придётся дополнительно заплатить 40 евро.

Указанные цифры свидетельствуют о небольшом росте цен по сравнению с планшетом Pad 6 2023 года. Устройство предыдущего поколения стоило 399 евро за модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и 449 евро за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Однако, по информации инсайдера, Xiaomi Pad 7, вероятно, сохранит стартовую цену в 399 евро на некоторых рынках, таких как Германия.

Касательно модели Pad 7 Pro, ожидается, что её стоимость будет стартовать с 529 евро для версии 8/256 ГБ. Также сообщается, что топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти будет стоить внушительные 629 евро. Дата выхода тандема Pad 7 остаётся неизвестной, однако, существует высокая вероятность их презентации на MWC в следующем месяце, вместе с линейкой Xiaomi 15.