Эмбарго на реализацию данных видеокарт может быть снят 6 марта

Видеокарты Radeon RX 9070 XT уже начали поступать к розничным продавцам. Ожидается, что запрет на реализацию будет снят 6 марта, что подтверждается свежими утечками. Это означает, что до момента, когда GPU можно будет приобрести по рекомендованной цене (MSRP), осталось совсем немного времени.

Однако, спекулянты уже пытаются извлечь выгоду из ранних поставок, продавая видеокарты на черном рынке с существенной наценкой. Например, на Reddit появился пост от пользователя из Словакии, который предлагает кастомную версию Radeon RX 9070 XT — модель Gigabyte Gaming OC. Продавец запрашивает за неё 1679 долларов, что значительно превышает ожидаемую стоимость.

Судя по ранним утечкам, стоимость RX 9070 XT должна находиться в диапазоне от 600 до 849 долларов для премиальных версий. Таким образом, цена почти вдвое выше. Хотя пост на Reddit был удален, видео с распаковкой этой видеокарты всё ещё доступно на платформе X (Ранее Twitter).

Из дизайна упаковки можно сделать вывод, что недавняя утечка о требованиях к блоку питания оказалась верной. Для этой модели рекомендуется источник питания мощностью 850 Вт, а для других версий — до 900 Вт. Маловероятно, что видеокарта будет иметь потребление выше 400 Вт. Согласно источникам, референсная версия видеокарты потребляет до 260 Вт, а премиальные модели с разгоном — до 330 Вт.

Gigabyte Gaming OC RX 9070 XT — это разогнанная видеокарта с тремя вентиляторами и тремя 8-контактными разъёмами питания. Её габариты составляют 29 см в длину и 12 см в ширину, а толщина соответствует 2,5 слотам. Ожидается, что AMD Radeon RX 9070 XT будет конкурировать с GeForce RTX 5070 Ti. Официальная презентация новой видеокарты запланирована на 28 февраля.