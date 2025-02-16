Это может быть один из самых долгоиграющих компактных смартфонов.

Ожидается, что 6,36-дюймовый Xiaomi 15 в 2025 году столкнётся с серьёзной конкуренцией со стороны компактных флагманов от таких брендов, как Vivo, Oppo и OnePlus. Несмотря на небольшой размер, производители избегают использования слова «Mini» в названиях своих устройств.

Xiaomi 15 оснащён аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, но один из его конкурентов, как ожидается, превзойдёт его по этому параметру, предлагая батарею на 6000 мАч. Например, флагманский OnePlus 13 с 6,82-дюймовым дисплеем уже предлагает такую ёмкость. Младшая модель не будет уступать старшему брату в производительности. Под капотом будет тот же Qualcomm Snapdragon 8 Elite, как у обычной версии. Ощутимая разница будет в основном в габаритах.

Если конкурентом Xiaomi 15 станет Oppo Find X8 Mini, то вполне вероятно, что OnePlus 13 Mini будет иметь схожие характеристики, так как эти устройства могут быть практически идентичными, за исключением используемых чипсетов. Это будет 6,3-дюймовый смартфон с качественным AMOLED-экраном и повышенной частотой изображения.

OnePlus 13 Mini будет выпущен под названием OnePlus 13T. Кроме того, предполагается, что его преемники получат дальнейшие улучшения, такие как аккумуляторы ёмкостью 6500 мАч или даже 7000 мАч, которые могут появиться в конце 2025 или начале 2026 года.