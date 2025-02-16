В третьем квартале текущего года компания сможет предложить решения на 128 ТБ.

Жёсткие диски едва приближаются к отметке в 40 ТБ. В то же время, твердотельные накопители уже достигли ёмкости 128 ТБ. SanDisk планирует выпустить вариант на 256 ТБ в следующем году и выйти на уровень 512 ТБ к 2027 году. Однако, в планах компании пока нет прогноза по выпуску первого SSD объёмом 1 ПБ.

Western Digital ещё в июне прошлого года представила предварительный план развития, в котором впервые была обозначена цель создания корпоративного SSD ёмкостью 1 ПБ. В новом плане SanDisk конкретная дата выпуска такого накопителя не указана. Однако, произошли некоторые изменения: теперь ожидается, что SSD ёмкостью 256 ТБ будет готов к 2026 году, а не к 2027, как предполагалось ранее.

На презентации в рамках Дня инвестора даже упоминалось о возможном появлении 256 ТБ «уже в начале следующего года», но это вряд ли относится к коммерческому выпуску. Ожидается, что SSD ёмкостью 128 ТБ поступит в продажу не раньше третьего квартала текущего года. План SanDisk выглядит оптимистично, учитывая намерения выпустить 512 ТБ к 2027 году. Пока остаётся неясным, будет ли это серийный продукт или прототип.

Основой для создания накопителей высокой ёмкости является платформа «Ultra QLC». Её ключевые компоненты — новая память BiCS8 QLC NAND с рекордной ёмкостью 256 ГБ на кристалл и контроллер корпоративного класса, оптимизированный для работы с QLC-памятью.

Контроллер оснащён блоками ускорения для выполнения специализированных задач и способен управлять до 64 кристаллами на канал. Для достижения ёмкости 512 ТБ потребуется 32 канала, что является значительным даже для корпоративных решений. Для сравнения, контроллеры клиентских SSD поддерживают максимум 8 каналов.