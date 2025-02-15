Однако украинская сторона потребовала взамен гарантий по безопасности со стороны Штатов. В американской администрации отказались давать гарантии

Согласно публикации Financial Times, избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подписать официальное соглашение, которое предполагало передачу американской стороне около 50% прав на природные ресурсы Украины. Данную информацию сообщило несколько источников, знакомых с ситуацией. Однако Зеленский отклонил это предложение, потребовав взамен гарантий безопасности, которые в предложении Трампа отсутствовали.

Украинские официальные лица интересовались, как такое соглашение может повлиять на долгосрочную безопасность страны, но получили лишь разъяснения, что оно обеспечит присутствие американцев на украинской территории. Зеленский настаивал на том, чтобы любые договорённости о разработке природных ресурсов были напрямую связаны с гарантиями безопасности со стороны Штатов и европейских стран.

Кроме того, украинский президент выразил заинтересованность в привлечении других государств, включая страны Европейского Союза, к участию в будущей эксплуатации природных ресурсов Украины. Это подчёркивает его стремление к более широкому международному сотрудничеству и диверсификации партнёрств в этой сфере.