Устройство может получить широкую популярность за счёт доступной цены и технологий искусственного интеллекта

Согласно последним данным аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, поставки iPhone SE 4 в первой половине 2025 года могут достичь 12 миллионов единиц, а во второй половине — ещё 10 миллионов. Эти прогнозы указывают на то, что самая доступная модель Apple станет самой популярной среди всех своих предшественников, во многом благодаря новому дизайну и возможности запускать функции генеративного ИИ на устройстве благодаря улучшенному оборудованию.

По слухам, стартовая цена базовой модели iPhone SE 4 составит 499 долларов. Оценки Куо предполагают, что устройство принесёт Apple доход в размере 11 млрд долларов. Однако, главной особенностью станет то, что это будет первый смартфон Apple с собственным модемом 5G, что станет важным технологическим прорывом для компании. Это позволит Apple снизить зависимость от Qualcomm, но, как отмечает Куо, возможны патентные разбирательства со стороны Qualcomm. Apple может избежать их, выплатив лицензионные сборы.

Помимо значительного обновления аппаратной части, iPhone SE 4 получит совершенно новый дизайн, отличающийся от предыдущих моделей. Устройство откажется от физической кнопки «Домой» и перейдёт на полноэкранный дисплей, что, вероятно, означает поддержку Face ID. Дизайн может быть похож на вариант iPhone 14. Подробности о других характеристиках модели пока не раскрываются.