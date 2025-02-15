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Zelikman
Radeon RX 9070 XT OC Magnetic Air Edition выйдет 6 марта и получит цену в 850 долларов
Однако, вероятно, речь идёт о канадских долларах, что при переводе на американские будет около 599 USD

Хотя AMD официально подтвердила, что серия RX 9070 выйдет в марте, точная дата релиза до сих пор остаётся предметом обсуждения. Согласно последним слухам, запуск может состояться 6 марта 2025 года. Эта информация подкрепляется новым листингом видеокарты RX 9070 XT, где указаны её характеристики, цена и предполагаемая дата выхода.

Как сообщил инсайдер @momomo_us, модель XFX Mercury AMD Radeon RX 9070 XT OC Magnetic Air Edition с RGB-подсветкой появилась в списках неизвестного розничного продавца. Согласно данным, видеокарта будет выпущена 6 марта 2025 года по цене 849,99 доллара. Пока неясно, указана ли цена в долларах США или канадских долларах. Если это канадские доллары, то стоимость в составит около 599 USD. Однако не исключено, что цена действительно указана в долларах США, учитывая, что недавно кастомная версия RX 9070 XT была замечена за 836 долларов.

Похоже, что эта модель является премиальной версией RX 9070 XT с тактовой частотой 3,1 ГГц. Ранее в бенчмарках было показано, что RX 9070 XT способна выдавать более 200 FPS в игре Monster Hunter Wilds. Хотя приятно видеть, что видеокарта демонстрирует высокую производительность и выйдет уже в начале марта, остаётся неясным, является ли указанная цена окончательной. В текущих рыночных условиях сложно предсказать цены, но AMD постарается предложить конкурентоспособные и привлекательные варианты для игрового сообщества.

Ожидается, что AMD установит агрессивные цены на свои новые видеокарты. По словам представителя компании Фрэнка Азора, серия RX 9070 будет нацелена на конкуренцию с Nvidia RTX 5070. Однако, учитывая, что RX 9070 XT, вероятно, будет соперничать с RTX 5070 Ti, AMD придётся тщательно продумать ценовую стратегию. Если производительность RX 9070 XT будет сопоставима с RTX 5070 Ti, то установка цены выше 749 долларов сделает её менее привлекательной для покупателей. Оптимальной ценой могла бы стать отметка около 600 долларов.

Что касается RX 9070, которая будет конкурировать с RTX 5070 за 549 долларов, AMD, вероятно, установит цену заметно ниже. Ранее компания уже откладывала выпуск своих видеокарт, ссылаясь на необходимость оптимизации программного обеспечения. Однако не исключено, что часть стратегии заключалась в том, чтобы дождаться анонса Nvidia и выпустить свои карты примерно в то же время, чтобы предложить более выгодные условия для потребителей.

#amd #видеокарты #radeon #rx 9070
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