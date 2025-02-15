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Zelikman
Chevrolet представила свой 1300-сильный электрокар Blazer EV.R
В ближайшее время автомобиль покажет себя в гонке Daytona 500

Компания Chevrolet представила электромобиль под названием Blazer EV.R. Этот прототип, созданный для электрической версии гонок NASCAR, отличается от серийного Blazer лишь стилистикой кузова. Под капотом скрывается трёхмоторная силовая установка мощностью 1300 лошадиных сил. Премьера может состояться уже в ближайшие выходные в рамках гонки Daytona 500.

Шасси Blazer EV.R построено на основе компонентов текущей платформы NASCAR Next-Gen, но, в отличие от традиционных болидов с двигателями V8, прототип оснащён тремя шестифазными электромоторами. Эти моторы способны развивать до 15 000 об/мин, обеспечивая полный привод и контроль вектора тяги. Точные динамические характеристики машины пока не раскрываются.

Энергию для электромоторов обеспечивает 78-киловаттная батарея с жидкостным охлаждением. Внешне Blazer EV.R стилизован под серийный кроссовер Blazer, но получил более агрессивный аэродинамический обвес, включая массивный передний бампер и крупное антикрыло. Прототип также отличается двухдверной компоновкой, отсутствием боковых стёкол и наличием каркаса безопасности. В компании пока не раскрывают планов по практическому применению EV.R, называя его полигоном для инноваций и учебной площадкой для инженеров.

На мероприятии в Дайтоне Chevrolet также представит серийный Blazer EV SS — спортивную версию электрокроссовера. Эта модель оснащена 615-сильной силовой установкой, которая позволяет разгоняться до 96 км/ч за 3,4 секунды. Blazer EV SS стал самым быстрым автомобилем Chevrolet с шильдиком SS в истории.

У Ford есть аналогичный электрокар, стилизованный под кроссовер и оснащённый 1300-сильной установкой. Сверхмощный Mustang Mach-E был представлен одновременно с анонсом планов Ford принять участие в высшем дивизионе гонки «24 часа Ле-Мана» в 2027 году.

#автомобили #транспорт #гонки #chevrolet #blazer ev.r
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