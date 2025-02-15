Ранее в компании опровергли слухи о варианте RX 9070 XT 32 ГБ. Источник считает, что AMD выпустит RX 9070 XTX

Несмотря на то, что Фрэнк Азор из AMD официально опроверг слухи о видеокарте с 32 ГБ памяти, инсайдер с платформы Bilibili ,Zhangzhonghao, который изначально раскрыл эту информацию, продолжает настаивать на её достоверности. Компании часто воздерживаются от комментариев по поводу неанонсированных продуктов. Zhangzhonghao также поделился предварительным названием карты и развеял некоторые сомнения, возникшие после первоначальной утечки.

Согласно новым данным, видеокарта с 32 ГБ памяти будет выпущена под названием Radeon RX 9070 XTX, что знаменует возвращение бренда XTX в линейке RDNA 4. Это также подтверждает, что адаптер относится к игровому сегменту, а не является картой для задач искусственного интеллекта, как предполагалось ранее. Однако, некоторые детали всё ещё остаются неизвестными, и, вероятно, они прояснятся в ближайшие недели.

Одним из главных вопросов остаётся то, какой графический процессор будет использоваться в Radeon RX 9070 XTX. Будет ли это Navi 48, который установлен в стандартной версии 9070 XT, или более мощный чип, способный полностью раскрыть потенциал 32 ГБ видеопамяти. Также вызывает интерес уровень энергопотребления карты. Некоторые разогнанные версии 9070 XT уже требуют блок питания мощностью 900 Вт, и логично предположить, что Radeon RX 9070 XTX будет иметь схожие требования.

Наконец, ключевым вопросом остаётся цена. Предположения о стоимости могут стать более точными после анонса стандартной Radeon RX 9070 XT, запланированного на 28 февраля.