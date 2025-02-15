По его мнению, компании должны перенести свои ключевые предприятия на территорию США.

Бывший президент США Джо Байден инициировал принятие Закона о чипах, чтобы стимулировать развитие полупроводниковой промышленности в стране. Однако, согласно новому отчёту, Дональд Трамп намерен пересмотреть текущую политику и условия предоставления государственного финансирования, связанного с чипами. Кроме того, Трамп заявляет, что хочет вернуть США лидирующие позиции в полупроводниковой отрасли, которые, по его мнению, были утрачены в пользу Тайваня.

На данный момент TSMC является ведущим производителем полупроводников в мире. Крупнейшие технологические компании, такие как Nvidia и Qualcomm, сотрудничают с TSMC для производства своих передовых чипов, включая процессоры для искусственного интеллекта и мобильных устройств. Трамп, как сообщает Reuters, намерен изменить эту ситуацию и сделать США главным игроком в этой сфере.

Одной из ключевых мер в стратегии Трампа станет введение тарифов на импортные полупроводники. Это должно стимулировать американские компании к использованию местной продукции и затронет в первую очередь поставки из Тайваня и Китая. Крупные тайваньские производители, такие как MediaTek, уже готовятся к возможным изменениям в торговой политике.

Также сообщается, что Трамп планирует пересмотреть условия Закона о чипах, включая критерии предоставления финансирования. Закон, принятый в 2022 году, предусматривает выделение 39 миллиардов долларов компаниям, которые строят производственные мощности на территории США. Однако, администрация Трампа, как утверждается, недовольна некоторыми условиями, такими как обязательство нанимать профсоюзных работников и предоставлять сотрудникам доступный уход за детьми.

Компания GlobalWafers, одна из получателей финансирования по Закону о чипах, заявила, что пока не получила уведомлений об изменениях в условиях своих грантов. Тем не менее, представитель компании подтвердил, что текущая политика предоставления грантов «пересматривается для всех соглашений о прямом финансировании» в рамках инициативы.

Кроме того, администрация Трампа, как сообщается, выражает недовольство тем, что компании, получившие средства по Закону о чипах, продолжают инвестировать в расширение своих мощностей в Китае. Хотя закон допускает ограниченные инвестиции в китайские проекты, такие действия якобы вызывают вопросы о приоритетах компаний и эффективности государственной поддержки.