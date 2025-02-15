Компания не торопится с данным решением, так как за время её отсутствия в России уже закрепились китайские бренды.

Южнокорейский автоконцерн Hyundai-Kia изучает возможность возобновления работы на российском рынке. Как сообщает портал News1, представители компании внимательно следят за развитием политической ситуации в регионе, чтобы принять взвешенное решение. Хотя конкретные планы пока не озвучены, одним из возможных сценариев является обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге, который был продан год назад.

Сделка по продаже завода включала опцию обратного выкупа корейской стороной в течение двух лет. Это означает, что Hyundai-Kia может вернуть контроль над предприятием, если сочтёт это целесообразным. Однако, пока рано говорить о конкретных шагах, так как ситуация остаётся неопределенной. Обсуждения о возможном возвращении Hyundai-Kia на российский рынок активизировались на фоне начавшихся переговоров о прекращении конфликта на Украине.

Тем не менее, эксперты сомневаются, что Hyundai-Kia сможет быстро восстановить свои позиции на российском рынке. За время отсутствия корейского концерна освободившуюся нишу заняли китайские автопроизводители, которые укрепили свои позиции и завоевали доверие потребителей. Это создаёт дополнительные вызовы для Hyundai-Kia, которые придётся учитывать при планировании возвращения.

При этом бывший завод Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге не простаивает. На его мощностях продолжается сборка автомобилей, хотя и под новым брендом Solaris. Это позволяет поддерживать производственную активность и сохранять инфраструктуру, что с другой стороны может облегчить потенциальное возвращение корейского концерна.

Возвращение Hyundai-Kia на российский рынок может стать важным шагом для компании, но успех этой инициативы будет зависеть от множества факторов, включая конкуренцию со стороны китайских производителей и готовность российских потребителей вернуться к бренду.