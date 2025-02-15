Прототип имеет внешний дисплей 5,49 дюйма и внутренний экран на 7,74 дюйма.

Инсайдер Digital Chat Station поделился важным обновлением, сообщив, что Apple тестирует прототип складного iPhone с двумя дисплеями. По его данным, внешний экран устройства имеет размер 5,49 дюйма, а в полностью разложенном состоянии пользователь получает доступ к внутреннему дисплею с диагональю 7,74 дюйма. Дополнительные характеристики не раскрываются, что указывает на раннюю стадию тестирования прототипа. Ранее уже сообщалось, что Apple планирует выпустить складное устройство примерно в 2026 году.

Точный характер продукта пока остаётся загадкой. Стоит напомнить, что Apple работает над целым портфолио складных устройств, включая iPhone, iPad и MacBook. Одной из главных причин, по которой компания до сих пор не представила ни одного из этих продуктов, особенно складного iPhone, является проблема видимых складок на экране. Для Apple, которая стремится к безупречному дизайну, наличие складки является серьёзным препятствием. Если эта проблема не будет решена, запуск складного устройства может быть отложен.

Также сообщается о другом варианте складного iPhone с 12-дюймовым экраном и камерой с двумя объективами. Однако, такой размер делает устройство слишком крупным для категории смартфонов. Более практичным подходом представляется дизайн в стиле «книжки», который предлагает большую функциональность по сравнению с раскладушкой. Кроме того, учитывая сильные стороны Apple в разработке программного обеспечения, приложения могут легко адаптироваться к экранам разных размеров, что даёт компании преимущество перед конкурентами, такими как Samsung, которая полагается на операционную систему своего партнёра.