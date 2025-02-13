Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
GeForce RTX 5070 Ti появится в продаже 20 февраля, а RTX 5070 выйдет 5 марта
Nvidia официально объявила даты запуска своих среднебюджетных моделей Blaclwell

Nvidia официально объявила, что видеокарта GeForce RTX 5070 Ti не будет выпускаться в версии Founders Edition. Вместо этого её производством займутся партнёры компании и системные интеграторы. Продажи карты начнутся 20 февраля, что подтверждает ранее опубликованную информацию. 19 февраля планируется разрешить обзоры RTX 5070 Ti. Затем 20 февраля они уже поступят в продажу. Младшие RTX 5070 появятся на рынке 5 марта.

RTX 5070 Ti основана на том же графическом процессоре GB203, что и RTX 5080, но с уменьшенным количеством ядер. Обе карты используют одинаковую конфигурацию памяти, хотя память RTX 5080 будет немного быстрее. Nvidia также подтвердила, что RTX 5070 выйдет 5 марта. Это изменение в планах компании, так как ранее ожидалось, что карта появится в феврале. В отличие от RTX 5070 Ti, RTX 5070 будет доступна в версии Founders Edition.

Официальная цена RTX 5070 Ti составляет 749 долларов, но, судя по текущим тенденциям, найти карту по этой цене в розничных магазинах будет сложно. Партнёры Nvidia часто отдают предпочтение более дорогим моделям или корректируют цены после запуска. Причем не в лучшую сторону.

Новые даты запуска Nvidia могут повлиять на планы AMD, которая готовится представить свою серию Radeon RX 9070 в конце февраля. Однако AMD пока не подтвердила точную дату релиза.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5070 #rtx 5070 ti #blaclwell
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
5
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
10
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
5
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
12
На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
+
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
9
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
11
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
5
Microsoft убрала страницу с описанием процесса удаления Edge, которая оказалась его рекламой
1
В Ростовской области строят завод с месячной производительностью до 1000 единиц металлоконструкций
+
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
1
NVIDIA GeForce RTX 5060 не получит 16 ГБ памяти
+
AMD готовит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти для игр и ИИ
4

Популярные статьи

Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
57
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
8
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
5
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
21
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
11

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
23:36
Катись к чертям собачим, безмозглое животное. Твои тупые простыни никто читать не будет
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
[IRanPast]
23:36
Катись к чертям, со своей тупой пропагандой, для таких же йододефецитных, как ты сам
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Максим Овчинников
23:36
Разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом очень расстроил z-авторов. Не радостны сегодня их лица и то ли еще будет: «Прочитал про Разговор Трампа с Путиным. Наверное тоже самое чувствовали солда...
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Максим Овчинников
23:33
Так ты сам с просранными мозгами тащишь сюда всякую фигню.
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Максим Бейлин
23:33
Для видюх вроде 5090 самое то👍
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
[IRanPast]
23:30
По губам вам водят, а ещë зеля продал вас с потрахами
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
DIP32
23:29
Если самураи решили сами закопать свои платформы, то туда им и дорога. Еще много во что можно поиграть, а не заниматься мазохизмом.
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
DIP32
23:20
Беременный американский пингвин плохо летает ?)))
MWM: выступление F-35 в Индии после Су-57 могло негативно сказаться на его репутации
DIP32
23:18
Забавно свинюшек кинули.))) Выбирали клоуна Думали, смешно. Оказался клоун Из кино "Оно"
Членство Украины в НАТО никогда не было условием мирного соглашения — генсек альянса
Dzhereli
23:17
На операторов мобильной сети миллиардный штраф кинуть и все эти левые корпоративные тарифы с номерами за несколько недель испарятся
В Банке России рассказали, почему не стоит дразнить мошенников — лучше сразу класть трубку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем