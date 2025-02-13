Nvidia официально объявила даты запуска своих среднебюджетных моделей Blaclwell

Nvidia официально объявила, что видеокарта GeForce RTX 5070 Ti не будет выпускаться в версии Founders Edition. Вместо этого её производством займутся партнёры компании и системные интеграторы. Продажи карты начнутся 20 февраля, что подтверждает ранее опубликованную информацию. 19 февраля планируется разрешить обзоры RTX 5070 Ti. Затем 20 февраля они уже поступят в продажу. Младшие RTX 5070 появятся на рынке 5 марта.

RTX 5070 Ti основана на том же графическом процессоре GB203, что и RTX 5080, но с уменьшенным количеством ядер. Обе карты используют одинаковую конфигурацию памяти, хотя память RTX 5080 будет немного быстрее. Nvidia также подтвердила, что RTX 5070 выйдет 5 марта. Это изменение в планах компании, так как ранее ожидалось, что карта появится в феврале. В отличие от RTX 5070 Ti, RTX 5070 будет доступна в версии Founders Edition.

Официальная цена RTX 5070 Ti составляет 749 долларов, но, судя по текущим тенденциям, найти карту по этой цене в розничных магазинах будет сложно. Партнёры Nvidia часто отдают предпочтение более дорогим моделям или корректируют цены после запуска. Причем не в лучшую сторону.

Новые даты запуска Nvidia могут повлиять на планы AMD, которая готовится представить свою серию Radeon RX 9070 в конце февраля. Однако AMD пока не подтвердила точную дату релиза.