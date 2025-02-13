В сеть просочились спецификации новой видеокарты AMD в приложении GPU-Z

Издание HKEPC опубликовало первые данные о будущей видеокарте Radeon RX 9070 XT, основанной на графическом процессоре RDNA4 Navi 48. Ожидается, что официальный анонс состоится в начале марта, а AMD, вероятно, уже начала распространять финальные версии драйверов.

Скриншот из программы GPU-Z версии 2.62 подтверждает, что RX 9070 XT оснащена GPU Navi 48 с 4096 ядрами, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 256-битной шиной. Память работает на скорости 20 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность 644,6 Гбит/с.

Карта работает на драйверах Adrenalin 24.30.01.05 и, судя по всему, имеет заводской разгон до 3100 МГц. Для сравнения, модель Reaper от PowerColor, которая, вероятно, соответствует референсным спецификациям AMD, имеет частоту 2970 МГц. Топовая версия Red Devil RX 9070 XT достигает 3060 МГц, что делает новый вариант либо вручную разогнанным, либо более продвинутой моделью.

Скриншот также указывает на поддержку интерфейса PCIe 5.0 x16, хотя пока неясно, полностью ли GPU-Z поддерживает эту карту. Параллельно AMD готовит более доступную модель RX 9070 без индекса XT, которая будет иметь значительно более низкие тактовые частоты. Однако основное внимание сейчас сосредоточено на RX 9070 XT, и пока неизвестно, получили ли рецензенты образцы для тестирования.

HKEPC также поделился скриншотом из бенчмарка Monster Hunter Wilds, где RX 9070 XT набрала 36 102 балла, демонстрируя в среднем 217,71 FPS при настройках High Profile и разрешении 1920х1080. Такая высокая частота кадров может быть достигнута благодаря использованию FSR или технологии генерации кадров. Однако, точные детали теста пока не подтверждены. По слухам, официальный анонс RX 9070 XT может состояться уже на следующей неделе. AMD намекнула на скорое раскрытие полных подробностей, что добавляет интриги.