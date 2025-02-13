Устройство получит дисплей с разрешением HD+ и минимальный объём оперативной памяти 4 ГБ

Модель Poco M7 5G с номером SM4450 появилась в Google Play Console, что указывает на возможный запуск устройства в скором времени. В представленном списке можно увидеть изображение передней панели, которая демонстрирует намного более тонкие рамки в сравнении с Poco M6. Рамка осталась округлой, а фронтальная камера по-прежнему расположена по центру.

Технические характеристики, которые стали известны благодаря этому утечке, также указывают на то, что Poco M7 5G будет относиться к категории бюджетных смартфонов. По имеющимся данным, новинка, похоже, будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, представляющего собой 4-нм ARM-чип 2023 года. Он включает два производительных ядра Cortex-A78 с частотой до 2,2 ГГц и шесть эффективных ядер Cortex-A55, которые функционируют на частоте 2,0 ГГц. Среди доступных моделей будет хотя бы одна с 4 ГБ оперативной памяти, однако, Xiaomi, скорее всего, предложит вариант с большим объёмом RAM за дополнительную плату.

Дисплей нового Poco M7 5G имеет разрешение 1640x720 пикселей, и ожидается, что устройство выйдет с предустановленной Android 14, хотя Android 15 уже существует около полугода. Это довольно неприятно для бюджетного смартфона, который, вероятно, не получит много крупных обновлений ОС. Стоит напомнить, что Poco M6 Pro 5G стартовал с Android 13 и получит два крупных обновления до Android 15. В то же время, сроки выхода Xiaomi Poco M7 5G на рынок остаются неизвестными.