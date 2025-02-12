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Zelikman
Sony оформила патент на создание игровых ИИ-помощников для пользователей PlayStation
Согласно концепции, они смогут вести диалоги с игроком, подсказывая ему в определённых сценариях игры и выполнять некоторые команды

Компания Sony постоянно разрабатывает новые патенты, которые могут улучшить игровой процесс. Компания подала две заявки на создание искусственного интеллекта, способного общаться с игроками во время их игр.

Эти патенты охватывают различные аспекты улучшения пользовательского опыта, при этом часто включают элементы искусственного интеллекта. Например, в апреле Sony подала патент, который описывает функцию «автоигры» на основе ИИ, позволяющую игрокам пропускать особенно трудные или повторяющиеся моменты в игре.

6 февраля Sony представила новую патентную заявку на создание «голосового цифрового помощника». Эта технология позволит игрокам, например, задавать вопросы по типу «Какая кнопка отвечает за прыжок?», на что помощник, использующий искусственный интеллект, сможет моментально ответить. Кроме того, геймер сможет запрашивать предупреждения о том, если враг подбирается сзади. У этого помощника предусмотрены различные способы обратной связи: он может отвечать как словами, так и с помощью звуковых сигналов, к примеру, писка, появляющегося текста на экране или даже тактильной вибрации. Если данная концепция когда-либо станет реальностью, она может стать крайне полезной как инструмент доступности, а также для тех, кто испытывает сложности в процессе игры.

В дополнение к своему разговорному цифровому помощнику, компания подала заявку на еще одного «виртуального помощника». Это решение, основанное на алгоритмах искусственного интеллекта, будет использовать машинное обучение для имитации манеры общения известных персонажей PlayStation и предоставления рекомендаций внутри игр. В поданной заявке представлен пример, на котором игрок в Horizon Zero Dawn спрашивает, как победить определённого врага; при этом у него на экране появляется голова Кратоса, дающего ответ. Эти две патентные заявки, очевидно, могут работать совместно, преследуя общую цель — предоставить игрокам помощь, не прерывая их процесс игры.

#технологии #искусственный интеллект #sony #playstation #патент
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