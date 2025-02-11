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Zelikman
Разработчики электромобиля «Атом» протестировали свою систему помощи водителю
Однако, испытание проходило на другом транспортном средстве. Повторное тестирование будет проходить уже непосредственно на прототипах российского электрокара

Создатели электромобиля «Атом» раскрыли детали тестирования системы помощи водителю, разработанной для этой машины. Испытания проходили на специально подготовленном автомобиле, который в компании называют «агрегатоносителем». Этот транспорт, управляемый автоматизированной системой, успешно выполнил маршрут от Москвы до Казани.

Длина этого маршрута составила 732 километра. По словам разработчиков, 95% пути автомобиль проехал в режиме полной автономности, без участия оператора-испытателя. В качестве «агрегатоносителя» использовалась Toyota Prius, доукомплектованная набором датчиков и вычислительных блоков, которые в будущем планируется установить на серийные версии модели «Атом». Аркадий Школьный, руководитель команды по тестированию ADAS, пояснил, что функция помощи водителю сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и систему удержания в пределах полосы движения. Записи с испытаний показывают, что электромобиль может самостоятельно передвигаться по прямым участкам, осуществлять повороты и менять полосы движения.

Работа над системой ассистирования водителю велась одновременно с проектированием самого электромобиля. Применение агрегатов-носителей дало возможность начать тестирование элементов системы ещё до выхода прототипов «Атома» на дороги общего пользования.

Следующий шаг включает испытания системы помощи водителю на предсерийных моделях «Атома». Эти испытания осуществляются в рамках подготовки к сертификации электромобиля для российского рынка. Как уже упоминалось, предсерийные прототипы оборудованы полным набором функций и визуально не отличаются от будущих серийных версий, однако они собраны с применением альтернативных технологий. Запуск массового производства «Атома» намечен на середину текущего года.

#россия #электромобили #транспорт #атом
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