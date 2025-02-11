Создатели электромобиля «Атом» раскрыли детали тестирования системы помощи водителю, разработанной для этой машины. Испытания проходили на специально подготовленном автомобиле, который в компании называют «агрегатоносителем». Этот транспорт, управляемый автоматизированной системой, успешно выполнил маршрут от Москвы до Казани.
Длина этого маршрута составила 732 километра. По словам разработчиков, 95% пути автомобиль проехал в режиме полной автономности, без участия оператора-испытателя. В качестве «агрегатоносителя» использовалась Toyota Prius, доукомплектованная набором датчиков и вычислительных блоков, которые в будущем планируется установить на серийные версии модели «Атом». Аркадий Школьный, руководитель команды по тестированию ADAS, пояснил, что функция помощи водителю сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и систему удержания в пределах полосы движения. Записи с испытаний показывают, что электромобиль может самостоятельно передвигаться по прямым участкам, осуществлять повороты и менять полосы движения.
Работа над системой ассистирования водителю велась одновременно с проектированием самого электромобиля. Применение агрегатов-носителей дало возможность начать тестирование элементов системы ещё до выхода прототипов «Атома» на дороги общего пользования.
Следующий шаг включает испытания системы помощи водителю на предсерийных моделях «Атома». Эти испытания осуществляются в рамках подготовки к сертификации электромобиля для российского рынка. Как уже упоминалось, предсерийные прототипы оборудованы полным набором функций и визуально не отличаются от будущих серийных версий, однако они собраны с применением альтернативных технологий. Запуск массового производства «Атома» намечен на середину текущего года.