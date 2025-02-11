Устройство получит панель QD-OLED от Samsung с разрешением 4K частотой изображения 240 Гц

Компания GAMEMAX, известный производитель игрового оборудования и периферии, представила свой первый игровой монитор 4K QD-OLED с частотой обновления 240 Гц и современными интерфейсами подключения.

Новый монитор, получивший название VISION GMX32UCDM, оснащён 31,5-дюймовым экраном с QD-OLED (Quantum Dot OLED) панелью, которая обеспечивает исключительно чёткое и яркое изображение. Как известно, OLED-панели значительно превосходят по качеству изображения такие технологии, как IPS, VA и TN, а добавление слоя квантовых точек делает картинку ещё более яркой и насыщенной.

Согласно заявлению GAMEMAX, монитор GMX32UCDM использует панель QD-OLED третьего поколения от Samsung, поддерживает частоту обновления до 240 Гц и обеспечивает невероятно плавное изображение. Благодаря времени отклика всего 0,03 мс, этот монитор идеально подходит для соревновательных игр, минимизируя эффект ореолов. Кроме того, устройство поддерживает HDR, технологию Flicker-Free и AMD FreeSync Premium Pro, что гарантирует комфортный гейминг без разрывов изображения.

Монитор также предлагает множество функций для игр и работы, включая высокую точность цветопередачи (Delta E< 2), 99% охват цветового пространства DCI-P3 и режим Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза. На задней панели расположен порт Type-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, который можно использовать для быстрой зарядки ноутбуков. Также имеется встроенная подставка для наушников. Стоимость устройства составляет $1099.