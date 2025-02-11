Годом ранее этот показатель был в районе 221 миллионов, что на 7,2% ниже

В МВД сообщили о результатах работы комплексов автоматической фиксации за 2024 год. По зарегистрированным нарушениям ПДД было вынесено 237 миллионов постановлений. Это на 7,2% превышает показатели прошлого года, что свидетельствует о значительном замедлении роста количества таких постановлений.

В 2023 году данные с дорожных комплексов стали основой для 221 миллиона штрафов за автонарушения, тогда как в 2022 году их количество составило 183,6 миллиона. Таким образом, годовой прирост составил 20,4%. По оценкам издания, начиная с 2017 года, количество подобных штрафов увеличивалось на 10-20% ежегодно.

Эксперты связывают замедление темпов роста с новыми правилами установки камер, которые были внедрены в рамках реформы системы фотовидеофиксации. Эти изменения, вступившие в силу 1 сентября, предполагают, в частности, закрытый список участков для установки комплексов и обязательные требования к их обозначению на дорогах. Изменения, о которых стало известно в прошлом году, вынудили власти некоторых регионов отключить и перенести ряд комплексов.

На 1 сентября, до начала реформы, в России функционировало примерно 30 тысяч комплексов автоматической фиксации нарушений, из которых 26,2 тысячи были стационарными. Как сообщили в Минтрансе, до 2030 года планируется увеличение их числа на всей дорожной сети страны.

В ноябре прошлого года в России обнаружили несколько тысяч поддельных камер. Соответствующий список их размещения на сайте ГИБДД насчитывает более 50 тысяч позиций, хотя по оценкам МВД реальное количество камер значительно меньше. Министерство уже направило запрос на проверку данного списка, однако результаты этой проверки пока не были озвучены.