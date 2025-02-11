Однако, пока неизвестно, будут они продаваться под собственной маркой или проведут ребрендинг.

Автоподразделение гиганта Xiaomi может официально выйти на рынок России. Продвижением бренда займутся совместно Xiaomi Auto и подразделение Sinomach Auto, которое уже представлено в стране двумя марками. Это подтверждает недавний анонс Sinomach о запуске третьего бренда в России.

Заграничным распространением электрических автомобилей Xiaomi займутся «Гиперион Лизинг» (Тяньцзинь), дочерняя фирма Sinomach Auto, и Xiaomi Auto. В пресс-релизе не указано название нового бренда для России, однако, логотип Xiaomi присутствует рядом с уже доступными в стране марками Oting и Rox.

Sinomach Auto официально вышла на рынок Российской Федерации в 2023 году и стала генеральным дистрибьютором и импортером двух брендов: Oting и Rox. На сегодняшний день дилерская сеть насчитывает свыше 50 предприятий. Xiaomi Auto — это перспективный автопроизводитель, входящий в состав китайского технологического гиганта, который предлагает электромобиль Xiaomi SU7 и кроссовер YU7, как сообщается в пресс-релизе.

Подтверждением готовящегося запуска бренда Xiaomi является то, что «стратегическое направление следующего этапа развития компании сосредоточится на введении и демонстрации в России китайских интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии». В данный момент электромобили Xiaomi доступны в стране через каналы серого импорта.

Oting представлена на российском рынке с внедорожником Paladin и оригинальным пикапом Palasso. Кроме того, ожидаются кроссоверы Qashqai, произведённые в Китае. Среди моделей Rox пока представлена только одна — крупный гибридный вседорожник с индексом 01.