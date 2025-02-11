Компания использовала их и даже попыталась замести за собой следы.

Meta, запрещённая на территории России экстремистская организация, оказалась в эпицентре возможного юридического скандала из-за иска, поданного группой авторов. В этом иске Meta обвиняется в том, что она без разрешения использовала охраняемые авторским правом материалы для разработки искусственного интеллекта. Согласно последним данным, Meta загрузила до 82 ТБ контента для алгоритмов ИИ.

Новый иск был подан против Meta в середине января 2025 года и фактически является продолжением иска, зарегистрированного в 2023 году, который уже был отклонён. Истцы утверждают, что Meta осуществила незаконное использование материалов из книг для обучения своих моделей ИИ, таких как Llama. На тот момент объём контента, защищенного авторским правом, который использовала компания, оценивался в 32 ТБ. По имеющимся данным, этот контент был извлечен из LibGen — коллекции, которая некоторое время была доступна в сети и охватывала разнообразные материалы, включая как художественную литературу, так и научные исследования.

Тем не менее, последние сведения по этому делу указывают на то, что Meta могла использовать гораздо больший объём информации. Кроме LibGen, сообщается, что компания также задействовала базы данных Anna’s Archive и Z-Library. В общей сложности в официальных документах упоминается, что Meta фактически загрузила около 82 ТБ файлов для обучения своих ИИ.

В документах даже указывается, что Meta приняла меры для сокрытия своих действий. Сообщается, что компания старалась избегать оставления следов, которые могли бы помочь отследить загрузку данных на её сервера. Это может свидетельствовать о том, что Meta вероятно целенаправленно пыталась обойти правила, касающиеся авторских прав.