Видеокарта во многом схожа с модель PULSE, но выполнена в белом цвете

Sapphire уже несколько недель публикует тизеры, но ни один из них не касался серий NITRO или PURE. Однако, недавно стал доступен первый тизер для последней серии, который подтверждает информацию, представленную на CES. На выставке CES была анонсирована видеокарта RX 9070 XT PURE от Sapphire, и благодаря BullsLab теперь можно увидеть качественные изображения этой модели. Изображения совпадают с тизерами, которые Sapphire показала в прошлом месяце, что указывает на то, что представленный дизайн действительно является окончательным.

По имеющимся данным, данное устройство выполнено в чисто белом дизайне, имеет толщину в три слота и оборудовано двумя 8-контактными разъёмами для питания. Эта видеокарта оснащена тремя вентиляторами, из которых два больше центрального. Ранее серия PURE входила в состав NITRO, однако, теперь Sapphire предлагает их как отдельный продукт.

На данный момент карта не демонстрировалась в рабочем состоянии, поэтому пока неясно наличие у неё RGB-подсветки. Тем не менее, компания представила свою модель PULSE, которая в дизайне практически не отличается, но выполнена в черном цвете. Если обе карты используют аналогичный кулер, вполне возможно, что у модели PURE RGB-подсветка отсутствует. По информации от AMD, запуск серии Radeon RX 9070 намечен на март, но точная дата и цена пока не подтверждены.