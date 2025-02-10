Модели RX 9070 и RX 9070 XT окажутся производительнее и дешевле своих главных конкурентов от NVIDIA

С каждым днём и с каждой новой утечкой о RX 9070 и RX 9070 XT они становятся всё более впечатляющими. Независимо от того, идёт ли речь о заявленной производительности, превышающей RTX 4080, или о заметном улучшении в области трассировки лучей, кажется, что RX 9070 и RX 9070 XT способны занять лидирующие позиции в среднебюджетном ценовом диапазоне.

Если прогнозы по производительности окажутся верными, то единственное, что вызывает беспокойство, — это стоимость. Хотя AMD сообщила, что RX 9070 XT не будет по цене на уровне RX 7900 XT, точные цифры для RX 9070 и RX 9070 XT пока остаются загадкой. Новые сведения теперь обещают оптимистичную картину касательно цен на RX 9070 и RX 9070 XT.

Согласно информации от ITHome, AMD устанавливает максимально конкурентоспособную цену для видеокарт RX 9070 и RX 9070 XT. Источник описывает эту цену как «значительно низкую», что вызывает серьёзные вопросы для предстоящих видеокарт от Nvidia, таких как RTX 5070 и 5070 Ti, а также для текущих продуктов компании, включая RX 7800 XT. Похоже, что вследствие этого AMD планирует прекратить выпуск RX 7800 XT уже в январе, что происходит значительно раньше, чем ожидалось, ведь изначально производство должно было продолжаться до третьего квартала 2025 года.

Учитывая, что RX 7800 XT сейчас можно приобрести за 520 долларов, предполагается, что цена RX 9070 будет на уровне 500 долларов или даже ниже. Что касается RX 9070 XT, сумма в 600-650 долларов выглядит вполне оправданной, особенно с учетом того, что AMD опровергла слухи о том, что когда-либо планировала установить рекомендованную розничную цену на эту модель в 899 долларов. Кроме того, если цены на RX 9070 и 9070 XT составят и 500 и 650 соответственно, то RTX 5070 и 5070 Ti окажутся дороже. Это в сочетании с недостаточной производительностью поставит RTX 5070/Ti в непростую ситуацию, особенно с учетом слухов о том, что RTX 5070 Ti также сталкивается с ограниченной стартовой поставкой.