Компания сократила финансирование данного проекта на 25%.

Airbus, французская компания по производству самолётов, отложила свои планы по запуску водородного воздушного судна, которое должен было появиться в 2035 году, сообщает Financial Times. Этот проект является частью технологических инициатив Airbus, направленных на достижение нулевых выбросов CO2 к 2050 году.

Судя по имеющейся информации, задержка может варьироваться от пяти до десяти лет, но в Airbus не стали давать комментарии по данному поводу. Французские профсоюзы указали, что компания уменьшила бюджет на свои водородные проекты на 25% и может прекратить программу испытаний двигателей на водородных топливных элементах, запланированных для модифицированного Superjumbo A380, как сообщает Financial Times.

Несмотря на просрочку в запуске, производитель продолжает трудиться над созданием коммерчески успешного самолёта на водородном топливе в ближайшие годы. Согласно информации, Airbus отметила, что выработка водородной экосистемы, включающей в себя производство, логистику и соответствующие законы, представляет собой одну из главных преград.

Для преодоления этих вызовов Airbus активно разрабатывает водородные хабы в аэропортах, которые помогут внедрить эту технологию на глобальном рынке. В планах предусматривается создание экосистемы, включающей 215 аэропортов, 18 специальных хабов на территории аэропортов и 10 партнёров.