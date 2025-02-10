Процесс разработки может быть завершен уже в первой половине 2025 года

Как сообщает CNBC, процесс настройки займет около шести месяцев и потребует значительных финансовых вложений. Тем не менее, если OpenAI согласится выплатить TSMC дополнительную сумму, это позволит ускорить производство чипа ИИ. Нет никаких гарантий, что первая версия будет успешной; в случае неудачи потребуется повторная настройка для выявления проблемы.

Ранее сообщалось, что OpenAI использует процесс A16 Angstrom от TSMC для своего видеогенератора Sora, но неясно, является ли это тем самым чипом ИИ, который должен быть завершён в ближайшие месяцы, или же другим внутренним проектом. Это подразделение в настоящее время возглавляет Ричард Хо из OpenAI, а количество сотрудников увеличилось до 40 квалифицированных специалистов. Внутреннее проектирование чипа осуществляется под поддержкой компании Broadcom, хотя точная степень их участия остаётся неясной.

Название пользовательского ИИ-чипа от OpenAI ещё не раскрыто, однако, его предназначение будет связано с обучением и эксплуатацией моделей искусственного интеллекта. На начальном этапе возможности этого кремния будут ограниченными, но потенциально увеличатся в зависимости от количества устройств, которые OpenAI планирует развернуть в будущем. Сообщается, что если всё будет налажено, массовые поставки продукции начнутся ориентировочно в 2026 году. Производитель TSMC применит свою 3-нм технологию в создании этого чипа, использующего память высокой пропускной способности (HBM), аналогичную той, что используется NVIDIA для их ИИ-графических процессоров.