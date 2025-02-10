На выставке CES в Лас-Вегасе, состоявшейся в этом году, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан заявил, что до момента, когда квантовые компьютеры станут практическими инструментами, пройдёт ещё 20 лет. В противоположность этому, Google утверждает, что коммерческое использование квантовых технологий уже не за горами.





«Мы оптимистично смотрим на реализацию практических приложений на квантовых компьютерах в ближайшие пять лет», — отметил основатель и руководитель Google Quantum AI, Хартмут Невен.

В декабре 2024 года группа исследователей под руководством Невена продемонстрировала новый квантовый процессор Willow, который, по их словам, показал двукратное увеличение производительности, работая с 105 сверхпроводящими кубитами в рамках синтетического квантового теста Random Circuit Sampling. Google утверждает, что этот новый чип Willow способен осуществить вычисление, которое на традиционном суперкомпьютере заняло бы колоссальные 1025 лет, всего за пять минут.

Несмотря на поразительные теоретические возможности квантовых компьютеров, их практическое применение по-прежнему остаётся ограниченным. Тем не менее, Хартмут предсказывает, что уже через пять лет мы увидим первые реальные применения квантовых вычислений. Это будет касаться таких областей, как производство аккумуляторов для электромобилей, разработка новых медикаментов в фармацевтике и создание альтернативных источников энергии.