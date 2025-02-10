Однако, в однопоточном испытании новинка уступает чипам от Apple.

Ноутбучный процессор Intel Core Ultra 9 275HX был протестирован в PassMark и показал впечатляющие результаты в тестах производительности ЦП. Модель из серии Arrow Lake-HX возглавила рейтинг CPU Mark среди мобильных процессоров с результатом 61 010, что на 6,83% превосходит AMD Ryzen 9 7945HX3D. Не уточняется, какой именно ноутбук использовался для тестирования этого 24-ядерного процессора, однако, его связь с такими мощными устройствами, как Asus ROG Strix Scar 16, Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 и MSI Vector 16 HX AI, уже упоминалась ранее.

Несмотря на то, что Intel Core Ultra 9 275HX ещё не стал лидером в производительности одного потока, эта ниша традиционно принадлежит Team Blue. Чипы Apple, такие как M3 Max 16 Core, M3 Max 14 Core, M3 Pro 11 Core и M3 8 Core, помешали Arrow Lake-HX занять первое место. Эти процессоры адаптированы под подобный тест и даже превосходят своих преемников M4 в данном сравнении. Однако, стоит заметить, что был протестирован лишь один экземпляр, поэтому у Intel Core Ultra 9 275HX еще есть возможность внести коррективы в текущие позиции.

Как известно многим энтузиастам, компания AMD обычно делает акцент на производительности с многопоточностью. Поэтому не вызывает удивления, что процессор Intel с тактовой частотой 5,4 ГГц значительно превосходит Ryzen AI 9 HX PRO 375 в тестах одноядерной производительности. Intel Core Ultra 9 275HX опережает своего соперника от AMD на 13,9%. Если говорить о сравнении производительности Core Ultra 9 275HX с Core i9-14900HX, то разница составляет впечатляющие 33,7% по результатам тестов в пакете CPU Mark.