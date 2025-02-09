Данные модели будут иметь трёхвентиляторную систему охлаждения и полностью черный дизайн

Компания MSI представила четыре новые модели видеокарт RTX 5080 и RTX 5070 Ti серии Shadow 3X, выполненные в строгом чёрном цвете с модернизированным охлаждением. Несмотря на анонс, ни одна из них пока не поступила в продажу, а для двух версий RTX 5070 Ti даже не объявлены даты релиза.

Изначально эксклюзивная для Китая, серия Shadow теперь выходит на глобальный рынок — модели уже добавлены на официальный сайт бренда. Всего MSI анонсировала 47 видеокарт линейки RTX 50, что необычно много для одного производителя. Большинство из них представляют собой модификации SOC, OC или Launch Edition с идентичным дизайном.

В новом поколении выделяются восемь уникальных дизайнов: SUPRIM, SUPRIM LIQUID, GAMING TRIO, GAMING TRIO WHITE, INSPIRE, VENTUS, VENTUS WHITE и дебютная серия VANGUARD. Также упомянуты карты SPECIAL EDITION, включая LIGHTNING, но их коммерческий выпуск пока под вопросом.

Серия Shadow 3X отличается минимализмом. Отсутствует RGB-подсветка, экраны и жидкостное охлаждение. Конструкция включает матовый черный корпус, массивный радиатор с трёхвентиляторной системой и заднюю пластину. Все четыре модели имеют толщину 49 мм (3 слота), длину 30,3 см, вес около 1 кг и оснащены 16-контактным разъёмом питания. Базовая тактовая частота RTX 5080 достигает 2640 МГц. Модель RTX 5070 Ti предлагает 2482 МГц.

Обе модели основаны на чипе GB203, но отличаются количеством ядер: 10 752 МГц против 8 960 МГц. Разница наблюдается и в частотах GPU и памяти, а также энергопотреблении: 300 Вт или 360 Вт. Обе модели используют 16 ГБ памяти GDDR7 с 256-битной шиной. Цены на новинки пока не раскрыты. Ожидается, что RTX 5070 Ti появится в продаже 20 февраля.