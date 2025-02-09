Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
MSI анонсировала линейку видеокарт Shadow 3X с обновлённой конструкцией без ARGB-подсветки
Данные модели будут иметь трёхвентиляторную систему охлаждения и полностью черный дизайн

Компания MSI представила четыре новые модели видеокарт RTX 5080 и RTX 5070 Ti серии Shadow 3X, выполненные в строгом чёрном цвете с модернизированным охлаждением. Несмотря на анонс, ни одна из них пока не поступила в продажу, а для двух версий RTX 5070 Ti даже не объявлены даты релиза.

Изначально эксклюзивная для Китая, серия Shadow теперь выходит на глобальный рынок — модели уже добавлены на официальный сайт бренда. Всего MSI анонсировала 47 видеокарт линейки RTX 50, что необычно много для одного производителя. Большинство из них представляют собой модификации SOC, OC или Launch Edition с идентичным дизайном.

В новом поколении выделяются восемь уникальных дизайнов: SUPRIM, SUPRIM LIQUID, GAMING TRIO, GAMING TRIO WHITE, INSPIRE, VENTUS, VENTUS WHITE и дебютная серия VANGUARD. Также упомянуты карты SPECIAL EDITION, включая LIGHTNING, но их коммерческий выпуск пока под вопросом.

Серия Shadow 3X отличается минимализмом. Отсутствует RGB-подсветка, экраны и жидкостное охлаждение. Конструкция включает матовый черный корпус, массивный радиатор с трёхвентиляторной системой и заднюю пластину. Все четыре модели имеют толщину 49 мм (3 слота), длину 30,3 см, вес около 1 кг и оснащены 16-контактным разъёмом питания. Базовая тактовая частота RTX 5080 достигает 2640 МГц. Модель RTX 5070 Ti предлагает 2482 МГц. 

Обе модели основаны на чипе GB203, но отличаются количеством ядер: 10 752 МГц против 8 960 МГц. Разница наблюдается и в частотах GPU и памяти, а также энергопотреблении: 300 Вт или 360 Вт. Обе модели используют 16 ГБ памяти GDDR7 с 256-битной шиной. Цены на новинки пока не раскрыты. Ожидается, что RTX 5070 Ti появится в продаже 20 февраля.

#nvidia #видеокарты #msi #geforce #rtx 5070 ti #shadow 3x
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
6
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
27
MediaTek готовится к повышению цен из-за инициатив администрации Трампа
+
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
13
Google открыла доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Gemini 2.0
3
ОСК планирует начать в 2025 году модернизацию старейшего судостроительного предприятии России
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
Южная Корея впервые за десятилетие получила от РФ вертолеты
4
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
Компания Voodin Blade Technology запустит ветряную турбину с огромными деревянными лопастями
+
Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» успешно запустил оба реактора
+
Переоборудованный из контейнеровоза иранский авианосец «Багери» вступил в строй ВМС КСИР
1
Обуховский завод завершил сборку первого в России тоннелепроходческого комплекса
+
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
2
Процессор Intel Core i9-15900K неожиданно показал слабые результаты в тестах Geekbench
+
Pixel 9a выходит 26 марта по цене от 500 долларов
+
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
+
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
Трамп провёл телефонный разговор с Путиным, обсудив российско-украинский конфликт
+

Популярные статьи

Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
88
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
63
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
4
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
8
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
23

Сейчас обсуждают

Kromantec
19:19
Ну как же, у тебя последняя версия вышла более 2 мес назад, значит автор не соврал, а вот коммент на который ты ответил враньё с не проверенной версией, смотри даже этот амудешный говноед подгорел и м...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Антон Тутынин
19:17
"Не зная падежов - не говори глупостëв" (цэ)
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
Workshop
19:11
У меня на рефе хот спот всего пару раз до 89 доходило. Обычно 72-83, сейчас, с новой кривой 70-79
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
Бoтo -- Чaт
19:10
О5 реклама... Буду краток:
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
Алексей Кузнецов
19:09
Такое на оставшихся заводах нам не произвести. Только купить, если продадут. Вот так герой Борисов развил микроэлектронику.
Впервые были опубликованы кадры боевых испытаний китайской системы защиты танков GL6
ark-bak
19:09
Дблбл.
Глава Еврокомиссии поздравила Прибалтику с отключением от единой с РФ и РБ энергосистемы
Антон Тутынин
19:08
Теперь-то точно заживут)))
Глава Еврокомиссии поздравила Прибалтику с отключением от единой с РФ и РБ энергосистемы
Dzhereli
19:08
Зачем мне твои с батей самотычные скамейки. Это ваши семейные ценности.
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Майкопское Честное
19:05
Тот самый чел с GT 1030
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
corsi
19:00
Или на час раньше бухать начнут.
Депутаты Госдумы предложили сократить рабочий день в пятницу на один час
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем