По мнению аналитиков, частично это может быть связано с политической активностью Илона Маска

Tesla занимает позицию крупнейшего в мире производителя электромобилей, однако, с тех пор как Илон Маск стал более активно участвовать в политике, продажи на европейском рынке существенно снизились. В частности, в Германии наблюдается резкое сокращение: в январе было зарегистрировано лишь 1277 новых автомобилей Tesla. Согласно данным Федерального управления транспорта, это на 59 % меньше по сравнению с предыдущим годом.

Данная ситуация может быть связана с общим падением спроса на электромобили в Германии, а также в других европейских странах, таких как Франция, где в 2024 году спрос снизился на 27,5 % в годовом выражении. Это произошло из-за увеличения цен на электромобили и неожиданного завершения государственной программы по утилизации, которое произошло в декабре 2023 года.

Тем не менее, спрос вновь начал расти, и в январе рынок электромобилей в Германии увеличился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Доля Tesla на этом рынке уменьшилась с 14% до 4%. Во Франции продажи автомобилей Tesla упали на 63%, в Норвегии — на 38%, в Швеции — на 44%, в Нидерландах — на 42%, а в Великобритании количество новых регистраций снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За несколько недель до выборов в ФРГ Илон Маск выразил поддержку партии Альтернатива для Германии в интервью на платформе X (Ранее Twitter) с её руководителем Элис Вайдель. Генеральный директор Tesla выступил в прямом эфире с предвыборного митинга Альтернатива для Германии. Некоторые аналитики связывают падение рыночной доли Tesla в Германии с неоднозначными высказываниями Маска.