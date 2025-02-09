Из-за технических проблем сервисы компании не работали около 20 часов.

Компания Sony объявила сегодня, что все пользователи PlayStation Plus получат компенсацию за недавние неполадки в работе PlayStation Network.

В новом сообщении на платформе X сообщается, что сетевые сервисы полностью восстановлены после неизвестной технической проблемы. Каждый подписчик PlayStation Plus автоматически получит дополнительно пять дней к своему обслуживанию, что является вполне справедливой компенсацией, особенно учитывая, что простой продлился чуть более 20 часов. Пользователи были разочарованы временной недоступностью услуг, но теперь Sony стремится смягчить негативные последствия, предложив продление подписки. Это решение должно помочь сохранить доверие игрового сообщества и продемонстрировать готовность компании реагировать на возникшие проблемы.

Проблема с системой, приведшая к отключению PlayStation Network в пятницу, возникла в крайне неудачный момент, поскольку не позволила обладателям PS5 протестировать открытую бета-версию Monster Hunter Wilds почти целый день. CAPCOM рассматривает варианты продления открытой бета-версии на дополнительные 24 часа в качестве компенсации за перерыв. Однако, стоит отметить, что отключение не продолжалось так долго, как в 2011 году, когда PSN подверглась атаке хакеров, в результате чего утекли личные данные пользователей. Тогда игроки получили компенсацию за затянувшееся отключение в виде бесплатного месячного подписки, увеличенного срока действия PlayStation Plus на месяц и двух бесплатных игр из пяти для PS3 и четырех для PSP, среди которых были такие известные тайтлы, как первая часть inFAMOUS.