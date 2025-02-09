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Zelikman
Стоимость кроссовера Wey 05 на российском рынке снизилась еще на 200 тысяч рублей
Отечественные дилеры теперь предлагают данную плагин-гибридную модель за 5 699 000 рублей

Марка Wey, входящая в состав концерна Great Wall, представила в России обновленный прайс-лист на плагин-гибридный кроссовер 05. Модель 2023 года выпуска обойдётся от 5 699 000 рублей. Цены на внедорожники 2024 года остались на уровне 5 999 000 рублей, в продаже автомобилей 2025 года пока нет. Wey 05 появился на российском рынке год назад, и его стартовая стоимость находилась на уровне 6 499 000 рублей. В сентябре 2022 года стоимость модели снизилась на 600 тысяч — до 5 899 000 рублей.

Кроссовер доступен только с 421-сильным плагин-гибридным агрегатом, в состав которого входит двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и два электродвигателя: один мощностью 163 лошадки для передних колес, а второй — 184 лошадиной силы для задних. На электротяге автомобиль может проехать до 185 км по устаревшему циклу NEDC, а с полным баком — до 918 километров.

Как и раньше, в России модель Wey 05 представлена только в комплектации Premium. В неё входят, например, 21-дюймовые колесные диски, цифровая приборная панель на 9,2 дюйма, 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, отдельный девятидюймовый дисплей для управления функциями комфорта, проекционный экран, подогрев всех сидений и руля, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки передних сидений, адаптивный круиз-контроль и другие современные системы помощи водителю.

Недавно новым поступлением Wey для российского рынка стал минивэн 80, который начал продаваться в ноябре. На сегодняшний день его стартовая цена увеличилась на 100 тысяч рублей и составляет 7 399 000 рублей за автомобили 2024 года выпуска.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #кроссовер #wey 05
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Clublife
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Удивляется нынешним новостям не российская пропаганда, а россияне, которые раньше считали, что это лишь пропаганда🤷‍♂️
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
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